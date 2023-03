Landesbund für Vogelschutz seit 40 Jahren im Dienst der Natur

Vor fast 40 Jahren rückten die Mitglieder des noch jungen Kreisverbandes Fürstenfeldbruck zum ersten Biotop-Pflegeeinsatz ins Ampermoos aus. © lbv

Sie pflegen Biotope, kümmern sich um Amphibien und natürlich um den Schutz von Vögeln. Jetzt feiert die Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz (LBV) 40. Geburtstag.

Landkreis – In den vergangen vier Jahrzehnten haben die Ehrenamtlichen einiges erreicht – und sie haben noch viel vor.

Als im Oktober vor 40 Jahren fünf Männer um den Hobby-Ornithologen Claus Nicolaus zusammen kamen, waren sie vermutlich nicht die ersten, die einen neuen Umweltverband im Brucker Land gründen wollten. Denn eine Kreisgruppe des bayerischen Landesbundes für Vogelschutz (LBV) soll es schon früher einmal gegeben haben, nur schweigen die Archive zu diesen Vorvätern. Mit dem Treffen im Fürstenfeldbrucker Marthabräu begann aber eine erstaunliche Entwicklung: Aus den sechs Gründern sind an die 4000 Mitglieder geworden, darunter gut 250 Aktive, die sich nicht ausschließlich um Federvieh kümmern. Der Brucker LBV hat inzwischen ein Allround-Angebot vom Amphibienschutz bis zur Umweltbildung, vom Fledermaus-Notruf bis zur Rinder-Betreuung.

Als der Landkreis noch ein Natur-Idyll war

Verglichen mit den versiegelten Gewerbe- und Siedlungsflächen, die heute vielfach das Bild prägen, war der Landkreis 1983 noch fast ein landschaftliches und ökologisches Idyll. Gerald Fuchs, der zwar erst kurz nach der Gründung dazu stieß, aber inzwischen der dienstälteste Aktive ist, erinnert sich an blühenden Enzian an der Maisach oder Orchideen-Wiesen rund um das Kloster Spielberg. Aber schon damals war Flurbereinigung, Fortschritt und Wachstum angesagt, nach Meinung der Gründer brauchte die Natur schon seinerzeit zusätzliche Fürsprecher. Die Arbeit begann 1984 im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde mit Pflegearbeiten im Ampermoos, ein Jahr später wurden von der Bahn die ersten besonders artenreichen Flächen an den Gleisen zwischen Buchenau und Schöngeising gepachtet, um deren Vielfalt möglichst zu erhalten.

Bekannt und richtig populär wurde der hiesige LBV durch die Moorparzellen, die er nach und nach im Fußbergmoos pachtete und – wo möglich – auch ankaufte und die er durch die urtümlichen Heck-Rinder beweiden lässt. Diese vierbeinigen Artenschützer sorgen dafür, dass die Menschen weniger Arbeit haben und das Feuchtland die Chance bekommt, nicht weiter zu verbuschen, sondern Moor zu bleiben – oder es erneut zu werden. Mindestens eine verloren geglaubte Art – der Baumpieper – hat hier wieder eine Heimat gefunden.

Die Biotoppflege, insgesamt werden rund 50 Hektar bewirtschaftet, ist praktisch Hauptaufgabe des LBV. 31 500 Sträucher und 1080 Bäume wurden über die Jahre allein für Hecken und Alleen in sogenannten Biotop-Verbünden angepflanzt, etwa zwischen Günzlhofen und Oberschweinbach oder Luttenwang und Nassenhausen. Der Brucker LBV, dessen Mitglieder sich meist in Olching treffen, der aber seine Geschäftsstelle seit jeher in Puchheim hat, bildete lange Zeit die zweitgrößte bayerische Kreisgruppe, ehe sich Garmisch und Weilheim zu einem Verband zusammentaten. Mit einer Mitgliederwerbungsoffensive sollen die Vogelschützer aus dem Oberland wieder überholt werden.

Lange war der LBV ein lammfrommer Verband

Der LBV, dessen Vorläufer eine königlich-bayerische Vogelschutzkommission war, galt lange als lammfrommer Umweltverband. Erst ab den 70er-Jahren wandelte sich allmählich das Image und die Mitgliederschaft. Spätestens mit dem Bienen-Volksbegehren war von allzu großer Staatsnähe nichts mehr zu spüren. Dennoch hält man sich heute noch zugute, etwa mit Landwirten zu reden und versuchen sie mitzunehmen, bevor man an die Öffentlichkeit geht. „Wir sind ein Verband, der weniger auf den Tisch haut,“ sagt Gerald Fuchs. Der 62-jährige Gärtnermeister ist aber auch ein Sympathisant von Fridays for future: „Es muss auch Leute geben, die laut sind,“ findet er. In Sachen Naturschutz ist er jedenfalls Optimist, auch wenn ihm vieles zu zäh geht, und zitiert Oliver Kahn: „Immer weiter, immer weiter.“

