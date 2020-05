467 Straßenlaternen auf LED umgerüstet

Die Maßnahme soll den Stromverbrauch senken und so auch CO2 und Geld einsparen: Nach und nach saniert die Stadt die gesamte Straßenbeleuchtung und rüstet sie auf LED-Technik um.

Fürstenfeldbruck – Nun wurden in einem zweiten Bauabschnitt, der im September begann, 467 stromfressende Straßenlampen gegen moderne LED-Leuchten ausgetauscht. In weiteren Bauabschnitten im Laufe des Jahres sollen auch die restlichen Laternen ausgetauscht werden.

Beschlossen hatte die Maßnahme der Stadtrats-Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau. Kosten soll die Umrüstung insgesamt 160 000 Euro. Im Gegenzug würde man jährlich 36 000 Euro Stromkosten einsparen, weil der Verbrauch um 82 Prozent niedriger sei als bei Altanlagen. Um 257 000 Kilowattstunden sinke der Energiebedarf durch den Austausch, teilt die Stadt mit. Das entspricht dem Jahresstrombedarf von ungefähr 65 Vier-Personen-Haushalten.

Dadurch ergebe sich auch eine erhebliche CO2-Einsparung, die immer wichtiger werde, heißt es von der Stadt. Sie soll durch den Austausch der Laternen bei 132 Tonnen im Jahr liegen.

Die LED-Technik soll auch noch weitere Vorteile bieten. So könne vielerorts die Ausleuchtung wesentlich verbessert werden, heißt es von der Stadt. Des Weiteren könne auch die Lichtemission in den Himmel und in private Bereiche deutlich reduziert werden, da die LED-Leuchten das Licht nur auf die Straße strahlen würden.

Geld für die Umrüstung gibt es auch vom Bund. Für den zweiten Bauabschnitt wird, wie schon für den ersten Abschnitt, ein Zuschuss in Höhe von 20 Prozent der förderfähigen Kosten gewährt. Förderfähig sind die Ausgaben für die neuen LED-Leuchtenköpfe, deren Montage sowie die Demontage des alten Leuchtenkopfes.