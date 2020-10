47 Jahre brachte sie Wissbegierigen die englische Sprache bei

„We will miss her“, sagen die ehemaligen Teilnehmer der Englisch- Konversationskurse. Rita Freudensprung (83) verabschiedet sich nach 47 Jahren als dienstälteste Englischlehrerin an der Volkshochschule (VHS) Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck– 1973 begann die diplomierte Englischlehrerin, bei der Volkshochschule zu arbeiten. Zuvor war sie nach nur einem Jahr an der Hauptschule West an die VHS weiterempfohlen worden. Zu Beginn ihrer Lehrtätigkeit waren laut Freudensprung die Kurs-Teilnehmer „vor allem junge Frauen und Mütter, die sich einige Stunden aus dem Alltag wegstahlen, um mit viel Fleiß und Ausdauer zu lernen“. Aber auch Senioren und ältere Pärchen schlossen sich den Englischkursen von Freudensprung an.

Viele dieser Kurse führte sie erfolgreich durch Prüfungen und staatlich anerkannte Zertifikate. Auch selbst absolvierte Rita Freudensprung neben ihrer ganztägigen Arbeit in einem Münchener Elektrokonzern erfolgreich eine Reihe von Prüfungen. 1958 erwarb die damals 21-Jährige ein Englisch-Diplom an der Abendschule im Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München.

Neben der Teilnehmer-Zusammenstellung der Kurse änderte sich mit der Zeit auch die Art des Unterrichts. Die damaligen Übungsbücher legten laut Rita Freudensprung wenig Wert auf ein praxisnahes Lernen und regten nur selten zum „ Selbstsprechen“ an. Folglich bot Rita Freudensprung fortgeschritteneren Teilnehmern auch Konversationskurse an. Hierbei lag das Augenmerk darauf, den Sprachfluss und einen sicheren Umgang mit der englischen Sprache zu trainieren. Dazu sollten die Teilnehmer selbstständig Zeitungsartikel mitbringen, die anschließend im Kurs zusammen diskutiert wurden – auf Englisch versteht sich.

Noch im Alter von 60 Jahren beschloss Freudensprung, ein Studium der amerikanischen Literaturgeschichte zu beginnen. In ihrer Magisterarbeit an der Ludwig Maximilian Universität (LMU) konzentrierte sie sich auf den literarischen Einfluss von afroamerikanischen Werken und wie diese die Selbstbehauptung der afroamerikanischen Bevölkerung förderten. Auch während dieser Zeit arbeitete Freudensprung als Lehrkraft der VHS weiter.

Ihre erlernten Fähigkeiten konnten die Englisch-Schüler dann bei einer Abschlussfahrt nach London unter Beweis stellen. „Diese Abschlussreisen über ein Wochenende waren natürlich immer der Höhepunkt des Kurses“, sagt Freudensprung. Der Besuch einer Musical-Vorstellung gehörte immer zum Programm. „Ich war immer stolz auf die Teilnehmer, wie sie sich ganz alleine in der fremdsprachigen Metropole zurechtgefunden haben“, so die Lehrerin.

Ein persönlicher Kontakt und eine enge Bindung zu ihren Schülern war Rita Freudensprung besonders wichtig. So wurden auch oft Treffen außerhalb des Klassenraums, wie zum Beispiel gemeinsame Frühstücke, veranstaltet. Da wegen der CoronaPandemie keine Präsenzkurse angeboten werden konnten, entschloss sich Rita Freudensprung, in den Ruhestand zu gehen. „Das mit den Online-Kursen sollen die jungen Leute machen. Außerdem gehöre ich mittlerweile mit meinem Alter zu einer Risikogruppe. Es war der richtige Schritt.“ Auf weitere Treffen mit ehemaligen Teilnehmern ihrer Kurse und Kollegen möchte sie aber nicht verzichten. PHILIPP BICHL