50 Jahre Olympia-Attentat: Gedenken an getöteten Polizisten

Anton Fliegerbauer ist eines der zwölf Opfer. © mm

Der Überfall von palästinensischen Terroristen 1972 bei den Olympischen Spielen in München auf israelische Sportler jährt sich heuer zum 50. Mal.

Fürstenfeldbruck – Unter dem Erinnerungsprojekt „Zwölf Monate – zwölf Namen“ steht jeden Monat eines der Opfer im Mittelpunkt des Gedenkens. Der Monat Februar ist dem Polizeibeamten Anton Fliegerbauer gewidmet.

Aus diesem Anlass veranstaltete die Fachhochschule der Polizei im Churfürstensaal eine Gedenkfeier für den im Kugelhagel auf dem Fliegerhorst umgekommenen Polizisten. Unter den aufgrund der Corona-Pandemie nur 70 geladenen Gästen befanden sich die Witwe Maria-Theresia Niedermeier sowie weitere Familienangehörige. Auch die israelische Generalkonsulin für Süddeutschland, Carmela Shamir, war anwesend.

Heitere Spiele?

Es sollten heitere Spiele werden. Spiele, die der Welt ein anderes Deutschland zeigten, als die von den Nationalsozialisten 1936 in Berlin missbrauchten Spiele, erinnerte der Fachbereichsleiter der Polizeihochschule, Ingbert Hoffmann. Den Opfern einen Namen geben, heiße die Erinnerung an sie wach zu halten. „Gemeinsam mit Ihnen, Familie Fliegerbauer, wollen wir uns heute an Anton erinnern.“ Leider gebe es im Leben eines Polizisten Momente, die den Beamten stets daran erinnern, dass ihn ein gewisses Risiko begleitet, erinnerte Hoffmann. „Auch Anton Fliegerbauer war einer von uns, der hier auf dem Militärflughafen auf tragische Weise ums Leben kam.

Landrat Thomas Karmasin erinnerte an die erste Gedenkfeier zum 25. Jahrestag vor dem alten Tower. Zwei Jahre später wurde die Gedenkstätte vor der Hauptwache eingeweiht. Für ihn stehe der persönliche Aspekt des Gedenkens im Vordergrund. Er sei dankbar, dass in der Landkreisbevölkerung das Bedürfnis des Gedenkens bis heute spürbar sei. Karmasin erinnerte an die 40-Jahr-Gedenkfeier 2012 mit 1000 Gästen und erstmals Angehörigen der Opfer aus Israel und den USA auf dem Rollfeld.

Wanderausstellung

Damals hat das Landratsamt eine Wanderausstellung „5. September 1972 – Das Ende der heiteren Spiele von München“ konzipiert. Man werde auch weiterhin dafür sorgen, dass die Opfer nicht in Vergessenheit geraten, sagte Karmasin. Mit dem digitalen Erinnerungsort habe der Landkreis aus der Not eine Tugend gemacht. Es sei mehr als eine Notlösung. Insbesondere durch seine größere Reichweite. Mit der Öffnung des Originalschauplatzes könne der digitale Ort mit dem tatsächlichen Ort verschmelzen. Aktuell entstehe eine Homepage in vier Sprachen, deutsch, englisch, hebräisch und arabisch. Parallel dazu soll es auch noch eine App geben. Beide sollen von einer Sozial-Media-Strategie begleitet werden.

Historische Einordnung

In einem Vortrag beleuchtete Ulrike Bergheim vom Historischen Verein die geschichtliche Entstehung und die politischen Zusammenhänge bis hin zum Anschlag. Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel sprach über die Lehren, die die Polizei aus dem Olympiaattentat von 1972 gezogen hat. Für den 5. September kündigte Hampel zentrale Veranstaltungen in München und Fürstenfeldbruck an. Mit der von einem Quartett der Bayerischen Bereitschaftspolizei gespielten Bayern- und der Nationalhymne endete die offizielle Gedenkfeier.

