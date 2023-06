Fahrradfahrerin bei Unfall in der Innenstadt schwer verletzt

Von: Klaus Greif

Einsatzkräfte vor Ort. © Weber

Bei einem Unfall am Montagnachmitttag in der Brucker Innenstadt ist eine Radfahrerin (80) schwer verletzt worden.

Fürstenfeldbruck - Die Frau kam laut Polizei mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich um 14.55 Uhr. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin wollte laut Polizei von der Schöngeisinger Straße nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei nahm die Fürstenfeldbruckerin mit ihrem Seat der entgegenkommenden Rentnerin den Vorrang und stieß frontal mit der Radlerin zusammen. Die 80-jährige Rentnerin zog sich bei dem Verkehrsunfall diverse Knochenbrüche zu und wurde in eine Münchner Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 600 Euro.

