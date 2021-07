Berufschule: 81 Mal gibt es mindestens die Note 1,5

Fürstenfeldbruck

Von Hans Kürzl

Gegen eine immer wieder hörbare Aussage wehrt sich Andrea Reuß, Schulleiterin an der Berufsschule Fürstenfeldbruck, gleich in einem ihrer ersten Sätze: „Von wegen verlorener Jahrgang“, sagte sie zu Beginn einer Abschlussfeier.

Fürstenfeldbruck – Die mussten coronabedingt auf fünf Veranstaltungen aufgeteilt werden. Dafür erhielten die Absolventen erstmals im neuen Gebäudekomplex ihre Zeugnisse, der im Herbst 2020 fertiggestellt und erst vor Kurzem offiziell eingeweiht worden war. Mit ihrer Aussage bezog sich Reuß auf das Abschneiden der Schüler. Von 433 haben 384 die Zeit in Berufsschule und Betrieb erfolgreich abgeschlossen. Davon wiederum erreichten 81 einen Notendurchschnitt von 1,5 und besser.

Ganz von den Umständen der Corona-Pandemie kam aber auch Reuß in ihrer Ansprache nicht los. „Sie beenden eine außergewöhnliche Schulzeit“, sagte sie zu ihren ehemaligen Schützlingen. „Darauf können Sie stolz sein.“ Den erfolgreichen Absolventen zollte sie großen Respekt. „Sie haben gezeigt, dass Sie Biss haben. Bleiben Sie sich treu.“

Leistung verdient Anerkennung

Dem schloss sich Landrat Thomas Karmasin in einer Video-Botschaft an. Gut eineinhalb Jahre unter Pandemie-Bedingungen auf einen Abschluss hinzuarbeiten, sei eine große Leistung: „Sie haben es geschafft, sie haben es hinter sich.“ Das verdiene jede Anerkennung, fügte der Landrat noch hinzu.

Gewürdigt wurden innerhalb der Abschlussfeier außerdem die Absolventen des seit dem Schuljahr 2018/2019 angebotenen Bildungsangebotes „Berufsschule+“. Mit diesem können innerhalb eines Ausbildungsganges Berufsausbildung und Fachhochschulreife erreicht werden. Der jetzige Jahrgang ist somit der erste, der an der Brucker Berufsschule das Fachabitur abgelegt hat.

Von Schulleiterin Reuß gewürdigt wurde darüber hinaus der Beitrag des „Förderverein BeSserFFB“. Der machte die Auszeichnung von 17 Geldpreisen an besonders erfolgreiche Schüler möglich.

Musikalisch am Keyboard umrahmt wurden die insgesamt fünf Feiern an der Berufsschule von der Lehrerin Roswitha Ittlinger. Neben dem Queen-Klassiker „We are the Champions“ zur Zeugnisverleihung spielte sie außerdem das „Farbenspiel des Windes“. Schulleiterin Reuß gab dazu den Absolventen mit auf den Weg: „Ich hoffe, dass wir sie in ein farbenfrohes Leben entlassen können.“ hk