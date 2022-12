82-Jährige arbeitet seit 50 Jahren im selben Betrieb

Von: Lisa Fischer

In der Brucker Kanzlei gratuliert Chef Carsten Schmid der Mitarbeiterin und Jubilarin Christa Schramme. © WEBER

50 Jahre lang für ein und denselben Betrieb arbeiten? Das kann Christa Schramme von sich behaupten.

Fürstenfeldbruck – In dieser Zeit habe es nie einen Tag gegeben, an dem sie nicht gern in die Arbeit gegangen wäre, sagt die 82-Jährige. „Obwohl, so ganz stimmt das nicht“, sagt Christa Schramme bei ihrer Ehrungsfeier. An diesem Tag sei sie fast nicht in der Steuerkanzlei an der Pucher Straße aufgetaucht.

Der Trubel sei ihr nicht so wohl, sagt die Emmeringerin bescheiden.

Aushilfsbasis

Seit sie in den Vorruhestand gegangen ist, arbeitet Christa Schramme auf Aushilfsbasis in der Kanzlei Schmid. Drei Wochen hat ihr Ruhestand gedauert. „Das hat mir nicht gut getan“, sagt die Jubilarin. Also sei sie kurzerhand wieder in den Betrieb zurückgekehrt.

Gelernt hat Christa Schramme Buchhalterin, in ihrer Heimatstadt Darmstadt. Dort hat sie in einem Bürobedarfsgeschäft gearbeitet. Dann hat ihr Mann eine Stelle in München gefunden, also zog das Paar nach Emmering ins eigene Haus. Im Oktober 1972 trat die gebürtige Hessin in der Kanzlei an der Feuerhausstraße ihre Stelle an. Seitdem hat sie zwei Firmenumzüge mitgemacht – und mittlerweile mit Carsten Schmid den zweiten Chef.

Dieser ist voll des Lobes für die langjährige Mitarbeiterin: „Sie ist immer zuverlässig, war nie krank und hilft immer aus“, sagt der Kanzlei-Chef. Besonders lobenswert sei, dass die 82-Jährige selbst beim Thema Technik alles mitgemacht hat. „Im Homeoffice arbeiten mit zwei Bildschirmen, ist für sie kein Problem.“

Ein Glück

Auch Kollege Christian Kaes, der Christa Schramme seit seiner Ausbildung in der Kanzlei vor 36 Jahren kennt, sagt: „Es ist ein Glück, einen solchen Menschen wie sie an der Seite zu haben.“

Der zweifachen Mutter, Hobby-Schwimmerin und aktiven Turnerin beim TV Emmering – „da bin ich eigentlich auch schon bald 50 Jahre dabei“ – ist so viel Aufmerksamkeit gar nicht so Recht. Ihr einfaches Rezept für ein solches Betriebsjubiläum lautet: „Man muss gerne herkommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wechselst du dauernd.“

