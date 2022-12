88plus: Frauen erzählen ihre Geschichte

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Freuen sich über den neuen Kalender: Elisabeth Lang (v.l.), Christine Amalie Hojer und Ruth Strähhuber. © PETER WEBER

Nach den jüdischen Frauen nimmt sich Elisabeth Lang nun die Seniorinnen im Landkreis vor. Zwölf Kurzbiografien unter dem Motto „88plus“ erzählen von ganz verschiedenen Lebensgeschichten. Allen gemein ist jedoch der Krieg.

Fürstenfeldbruck – Es ist der fünfte Frauenkalender, den Elisabeth Lang herausgibt. Die Brucker Autorin hat sich diesmal von zwölf Frauen ihre Lebensgeschichte erzählen lassen – die jüngste zählt 88 Lenze, die älteste wird im Januar 100 Jahre alt. „Der Zweite Weltkrieg hat jede dieser Biografien nachhaltig mitgeprägt“, erzählt die 56-Jährige. „Aber es ist faszinierend, wie unterschiedlich diese Leben gelaufen sind.“

Fliegeralarm

Da wäre etwa ihre Nachbarin Ursula Rohlfing. Deren Vater legte Wert auf Musik und schickte sie lieber in den Mozartchor statt zur Hitlerjugend. „Bei Fliegeralarm spielten sie im Keller Beethoven-Trios“, erzählt Lang. Zur Beruhigung, aber auch, um die Bomben nicht so laut zu hören.

Oder Hilde Danke, die ihren Vater vor dem Konzentrationslager bewahrt hat. Der hatte beim Friseur eine unvorsichtige Bemerkung gemacht und war verhaftet worden. Die 16-jährige Hilde fuhr zur Gestapo nach München und erreichte die Freilassung ihres Vaters.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

In einem anderen Monat erfährt man, warum Inge Ammon zu einer Friedensaktivistin geworden ist. Denn im Dritten Reich war sie im Bund Deutscher Mädel (BDM) engagiert. Erst später erkannte sie all die Abgründe der nationalsozialistischen Ideologie. „Sie sagt, das hat sie so kritisch gemacht“, berichtet Lang.

Schrecken der Diktatur

Berührt hat sie auch die Geschichte der Germeringerin Ursel Bräuning, die den Schrecken der Diktatur doppelt zu spüren bekam. Denn nach dem Krieg geriet sie mit ihrem Mann in Ost-Berlin ins Visier der Stasi. Zwei Jahre war sie im Gefängnis Hohenschönhausen inhaftiert. Über mehrere Stationen kam sie nach Berlin – und begründete unter anderem das Altersversorgungswerk Künstlersozialkasse mit.

Zu den porträtierten Seniorinnen kommen unter anderem auch die Bruckerin Antonie Ochmann, die zu Jahresbeginn verstorbene Künstlerin Renate Martin, die Schwimmerin Gisela Fröhlich, die Germeringer Journalistin Irmgard Langewiesche und die Oma von Ruth Strähhuber, die den Kalender illustriert hat. Und auch der Niederbronner Schwester Irmengard widmet Lang ein Kalenderblatt. Daher stammt auch der Titel „88plus“. „Es sollte eigentlich 90plus werden.“ Aber sie wollte unbedingt eine Niederbronner Schwester dabei haben. „Die sind ein Teil von Fürstenfeldbruck.“

Die Erzählungen der jeweils gleichen Lebensspanne haben die 56-Jährige beeindruckt. „Alle sind positiv, lebensfroh und altersweise.“ Sie wüssten – im Gegensatz zur heutigen Wohlstandsgesellschaft – dass nicht alles selbstverständlich sei. Und trotz aller Zufriedenheit spürte sie bei den Gesprächen, dass der Ukraine-Krieg viele Erinnerungen an den Krieg hochkommen lässt – die Zeit, die sie in ihren Lebensgeschichten vereint.

Der Frauenkalender

ist zum Preis von 16,50 Euro in allen Buchhandlungen, im Museum, im Jexhof und im Klosterladen St. Ottilien sowie über www.textwerkstatt-ffb.de erhältlich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.