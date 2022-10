Der Stadt-Jugendrat kann seine Arbeit aufnehmen

Eine Wahl wie bei den Erwachsenen: Jakob Rauh (r.) gibt im Beisein von (v.l.) Jugendreferent Quirin Droth, dem im Rathaus zuständigen Sachgebietsleiter Michael Maurer sowie den amtierenden Stadtjugendräten Florian Eckmann und Loi Rothenberger seine Stimme ab. © peter weber

Der Stadtjugendrat ist das Sprachrohr der jungen Brucker. Und die konnten am Sonntag wieder ihre Vertreter in zwei Altersgruppen wählen. Das taten 96 Jugendliche (3,3 Prozent) – vor zwei Jahren waren es noch 87.

Fürstenfeldbruck – „Die Jugend ist das A und O“, sagt Jugendreferent und Wahlvorstand Quirin Droth. Der 21-Jährige war selbst fünf Jahre lang im Stadtjugendrat und weiß daher, wie man mit der Brucker Jugend zusammenarbeitet. „Ich kommuniziere viel mit den Jugendlichen in der Stadt, aber auch mit allen, die mit ihnen zu tun haben, wie Streetworkern.“ Droths Aufgabe ist nicht nur, die Wahl zu unterstützen, sondern auch das Auszählen der Stimmen. „Und am Ende darf ich das Ergebnis verkünden.“

Zudem ist Droth bei Fragen erreichbar, vor allem für die neugewählten Ratsmitglieder. Denn diese wissen oft noch nicht, wie sie mit ihrer neuen Aufgabe umgehen sollen und wer bei der Stadt für welches Anliegen der ideale Ansprechpartner ist.

Dauerthemen für die Brucker Jugend sind die Kommunikation mit den Partnerstädten Livry-Gargan (Frankreich), Cerveteri (Italien), Wichita Falls (USA), Zadar (Kroatien) und Almunécar (Spanien). Besonders aktuell wäre jedoch auch die Umgestaltung des Amperium. Künftig wird das Areal als Jugendtreff fungieren, inklusive Fußballtore, Basketballfeld, BMX-Bahn und einem Campingplatz mit Feuerstelle.

Die Kandidaten sind zum Großteil Schüler, es sind aber auch Auszubildende und Studenten unter ihnen. „Dieses Jahr ist es wirklich ganz bunt gemischt“, sagt Droth. Auch Valentin Eckmann ließ sich in dieser Wahlperiode aufstellen. Der Student befindet sich derzeit in seiner zweiten Amtszeit, die zwei Jahre beträgt. „Man wächst ja auch in die Aufgabe hinein“, sagt der 20-Jährige. „Am Anfang ist man ja noch unsicher, aber über die Jahre lernt man dann viel dazu.“ Der Hauptgrund, weswegen sich Eckmann zu einer weiteren Kandidatur entschlossen hat: Er hat noch einige Pläne, die er gerne in seiner Heimatstadt verwirklichen möchte.

Dafür braucht es Stimmen der Jugendlichen. „Es ist so wichtig für die Jugend, dass sie zum Wählen gehen“, sagt Eckmann. So hätte man die Chance, den Wahlprozess schon einmal zu proben, wenn man mit 18 Jahren dann auch bundesweit wählen dürfe. Und: „Nur so hat man auch die Möglichkeit mitzubestimmen, wer einen letztendlich vertritt.“

Stimmberechtigt waren alle 14- bis 21-Jährigen, die in Bruck und den Ortsteilen Puch, Aich und Lindach wohnen. „Ich finde es gut, dass es den Rat gibt, und will deswegen meine Chance nutzen und gehe wählen“, sagt der 19-jährige Student Jakob Rauh. Auch die Schülerin Luisa Grunert (16) gab ihre Stimme ab – zum ersten Mal, weil sie sich am politischen Geschehen beteiligen wollte. Ihre Altersgenossen sollten die Möglichkeit wahrnehmen, denn es helfe ihrer Heimatstadt. CHRISTINA STROBL

Die neuen Mitglieder

In der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen: Korbinian Butterer (60 Stimmen), Christopher Witte (57), Emily Reeb (52), Katharina Bucher (50), Leevi Raff (39) und Malou Pereira de Azambuja (37). Die Nachrücker heißen Selina Guggi (33), Leeloo Otto (26), Fabian Sterba (21) und Stefania Levente (17).



In der Altersgruppe der 18- bis 21-Jährigen: Valentin Eckmann (87 Stimmen), Fabian Eckmann (68), Veronika Droth (67), Benedikt Bucher (65) und Kleo Leike (52). Die beiden Nachrücker sind Eva Schinle (50) und Sabrina Ballenberger (30).

