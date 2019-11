Wahnwitziges Porsche-Manöver auf neuer A94: 26-Jähriger rast mit Luxus-Karosse in Erdwall

Ein 26-jähriger Porsche-Fahrer ist am Mittwochnachmittag mit seinem Porsche von der Fahrbahn abgekommen. Ein anderer Porsche-Fahrer hatte ihn abgedrängt und geschnitten.

Obertaufkirchen - Auf dem neuen Abschnitt der A94 Passau Richtung München ist es am frühen Mittwochnachmittag zu einem heftigen Unfall gekommen. Ein junger Mann aus Fürstenfeldbruck landete dabei mit seinem Porsche Cayenne in einem Erdwall am Rande der Fahrbahn, er wurde bei dem Crash schwer verletzt.

A 94/Bayern: Porsche-Fahrer kracht in Erdwall

Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer eines Porsche Macan den Porsche Cayenne des 26-Jährigen aus Fürstenfeldbruck geschnitten. Dieser war auf der rechten Fahrspur von Ampfing kommend Richtung München unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Schwindegg näherte sich der Porsche Macan auf der linken Spur von hinten, überholte den 26-Jährigen und fuhr dem vorausfahrenden Wagen auf der linken Spur dicht auf. Um diesen dann verbotenerweise auf der rechten Spur ebenfalls zu überholen, scherte der Fahrer des Porsche Macan knapp vor dem Porsche Cayenne wieder ein.

A94/Bayern: Porsche drängt Porsche ab - Fahrer flüchtet vom Unfallort

Der 26-jährige Fürstenfeldbrucker wurde dadurch nach recht abgedrängt und raste bei dem Versuch, dem Macan auszuweichen, in die Böschung. Dort prallte er gegen einen Erdwall und wurde schwer verletzt. Er wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus Mühldorf eingeliefert.

Unfall auf A94: Schwerverletzter in Krankenhaus geliefert - Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des Porsche Macan fuhr den Polizeiangaben zufolge einfach weiter. Nun fahndet die Polizei nach dem Flüchtigen und bittet Zeugen, die wichtige Hinweise geben können, sich unter der Nummer 08631/3673-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Der Porsche Cayenne des Verletzten wurde schwer beschädigt. Um anhand der Spurenlage Hinweise auf den genauen Unfallhergang bekommen zu können, wurde der Wagen von der Staatsanwaltschaft Traunstein sichergestellt.

