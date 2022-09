ABC-Schützen: Bitte um besondere Aufmerksamkeit für Schulanfänger im Straßenverkehr

Vorsicht ist geboten, wenn am Dienstagie Schule wieder startet. Vor allem die ABC-Schützen sind im Straßenverkehr besonders gefährdet.

Am Dienstag beginnt die Schule. Die Polizei kündigt Verkehrskontrollen an.

Die Sommerferien sind zu Ende und die bayerischen Schüler starten wieder in ein neues Schuljahr. Der tägliche Schulweg stelle dabei eine besondere Herausforderung dar, heißt es bei der Polizei in Fürstenfeldbruck. Die Schulwegsicherheit habe daher im Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“ einen hohen Stellenwert. Gerade die Schulanfänger bedürften einer besonderen Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr, so ein Sprecher der Inspektion.

„Es muss uns Erwachsenen bewusst sein, dass Kinder die Welt mit anderen Augen und auch aus einer anderen Perspektive erleben“, heißt es weiter. „Sie denken und verhalten sich anders als Erwachsene.“ Weil ihnen die Erfahrung fehle, könnten sie auch die Gefahren des Straßenverkehrs noch nicht richtig einschätzen. Kinder seien spontan und impulsiv; sie reagierten häufig emotional.

Zum Schulanfang führen die Polizeiinspektionen im Landkreis auch dieses Jahr wieder verstärkt Kontrollen in der Nähe von Schulen und Kindergärten durch. „Gerade für die ABC-Schützen fängt ein völlig neuer und aufregender Lebensabschnitt an.“ Ein Augenmerk legen die Beamten neben der Geschwindigkeit im Bereich von Schulen und Kindergärten auch ganz besonders auf die Gurtmoral und Kindersicherungspflicht.

