Abenteuerliches Radrennen durch Südafrika

Von: Peter Loder

Bergauf, bergab und wieder bergauf: 17 250 Höhenmeter mussten Petra und Wolfgang Martin in der südafrikanischen Landschaft überwinden. Dafür hatten sie monatelang trainiert. © Privat

Es war das Abenteuer ihres Lebens: Petra und Wolfgang Martin sind beim Cape-Epic-Klassiker in Südafrika an den Start gegangen. Und kaum haben sie das härteste Mountainbike-Rennen der Welt total erschöpft beendet, lechzen sie nach einer Wiederholung.

Fürstenfeldbruck – 527 Zweier-Teams hatten in Südafrika den sich über acht Etappentage ziehenden Cape-Epic-Klassiker in Angriff genommen. Nur 359 erreichten am Ende das Ziel. Darunter war das Brucker Gespann, das zu den ältesten der 45 gestarteten Mixed-Teams im Teilnehmerfeld gehörte. Die Platzierung – Rang zwei in ihrer Altersklasse – spielte keine Rolle. „Unser Ziel war nur das Durchkommen.“

Das Startrecht

Schon allein um an das Startrecht zu kommen, bedarf ist es viel Glück – und auch etwas Geld. Die begehrten Plätze für Amateure werden ausgelost und sind meist wenige Minuten nach der Ausschreibung ausgebucht. Doch das Glück war dem Duo hold: Ein australisches Paar konnte aufgrund der Corona-Ausreisesperre nicht nach Südafrika reisen. Petra Martin (52), die 2017 schon Mountainbike-Weltmeisterin war und nach dem pandemiebedingten Ausfall der jüngsten Titelrennen noch amtierende Europameisterin ist, musste ihren Ehemann nicht lange überreden.

Das Startrecht wechselte für 5500 Euro von Australien nach Bayern. Hinzu kamen Flug- und Transportkosten für die zuvor bei Brucks Mountainbike-Experten Thomas Stannecker aufgemotzten Bikes. „Wir haben keine anderen Hobbys, also gönnten wir uns dieses Abenteuer als Jahresurlaub.“

Steinige Pisten

Nun lagen 657 Kilometer auf schmalen Bergpfaden und steinigen Pisten vor dem seit 23 Jahren verheirateten Brucker Paar. Außerdem mussten auf der bergigen Route 17 250 Höhenmeter bewältigt werden. Und das alles innerhalb von acht Tagen in jeweils sechs- bis siebenstündigen Etappen. Auf diese Herausforderung hatte sich das Paar sieben Monate vorbereitet. Zum täglichen Zwei-Stunden-Training auf den Straßen kamen fünfstündige Einheiten auf der Hometrainer-Rolle. Um sich zu akklimatisieren, waren die Brucker eine Woche früher nach Kapstadt gereist. Während in Bayern noch Winter war, herrschten in Südafrika hochsommerliche Temperaturen. „Wir haben quasi einen Kaltstart hingelegt.“

Die Expertin

Petra Martin, hauptberuflich Physiotherapeutin und Trainerin bei der Sportschule FFB-Puch, ist im Pärchen-Tandem die Konditions- und Fitness-Expertin. Ehemann Wolfgang (59) betreibt den Dellen-Service-Shop an der Schöngeisinger Straße und hat das technische Händchen bei eventuellen Pannen. Die waren dann auf den staubigen Pisten auch unvermeidlich. Fremde Hilfe darf während des Rennens nicht beansprucht werden, jede Reparatur muss selbst bewältigt werden. Hält man sich nicht an die Regel und wird von einem der stets über den Teilnehmern kreisenden TV-Helikoptern erwischt, droht die sofortige Disqualifikation.

Auch bei gesundheitlichen Problemen sollte möglichst bis zum Etappenziel auf die Zähne gebissen werden. Zwar wird der Tross von mehreren Ärzten in Medical Cars begleitet, doch werden die während des Rennens konsultiert, könnte ebenfalls das sofortige Aus folgen. Weshalb Petra Martin eine sturzbedingte Rippenprellung ebenso erst am Abend im Basislager behandeln ließ, wie der Ehemann einen Außenband-riss. „Aufgeben war nie eine Option“, erklären sie. Sie bissen auf die Zähne, denn das Rennen war mehr als hart. Bereits am zweiten Tag forderte es ein Todesopfer: Ein Teilnehmer erlitt auf einer Bergetappe bei 47 Grad einen Hitzschlag.

Zeitlimit

Zum weiteren strengen Regelwerk beim Cape Epic gehören ein tägliches Zeitlimit sowie ein mit Transponder und GPS überwachter Abstand zwischen den beiden Teammitgliedern, der zwei Minuten nicht überschreiten darf. Kein Problem für das Martin-Mixed: „Wir verstehen uns blind.“ Die Nächte verbrachten alle Teilnehmer – darunter vier Weltmeister und die späteren deutschen Gesamtsieger Georg Egger und Lukas Baum – in einer am Etappenort neu errichteten Zeltstadt. Um 20 Uhr war Nachtruhe, um 5 Uhr morgens erfolgte der Weckruf.

Wesentlich entspannter gestalteten sich die Tage nach der Zielankunft. Da erholte sich das Brucker Paar noch eine Woche in Südafrika von den Strapazen. 2024 bei der 20. Jubiläumsauflage des Cape-Epic-Abenteuers wollen sich Petra und Wolfgang Martin wieder auf den Weg ans Kap machen.

