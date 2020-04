Absagen über Absagen: Folgt dem staden Sommer ein heißer Herbst?

Bei Festen oder auf Märkten und Messen mit vielen anderen den Sommer genießen – das wird heuer nicht möglich sein. Wegen der Corona-Krise sind Großveranstaltungen bis Ende August verboten. Bei Organisatoren und Bürgern herrscht Katerstimmung – aber keine Hoffnungslosigkeit.

Fürstenfeldbruck – Gekippt werden musste der Termin Ende Juni für das Foodtruck-Festival, das regelmäßig rund 30 000 Brucker auf dem Volksfestplatz in Feierlaune versetzt. Markus Bauer, Geschäftsführer des Veranstalters Mahavi-Group denkt jedoch über einen Ersatztermin später im Jahr nach. „Ein, zwei Termine stehen zur Debatte.“

Autoschau später?

Auch die für Ende Mai geplante Autoschau und die Modenacht in der Brucker Innenstadt könnten zu Herbstveranstaltungen werden. „Wir stellen Überlegungen in diese Richtung an“, sagt Mike Trommer vom Veranstalter Magna Ingredi Events.

Starkstrom abgespeckt

Tom Braumiller, der Betreiber der Schöngeisinger Gaststätte „Zum Untern Wirt“ veranstaltet das Starkstrom Amperfestival. Am 25. Mai hätte es zum zehnten Mal stattfinden sollen. Er überlegt, ob eine abgespeckte Variante möglich wäre. Normalerweise kommen jedes Jahr rund 1500 Besucher zu dem Festival. Als Großveranstaltung zählt alles über 1000. Braumiller wünscht sich von der Politik schnell konkrete Vorgaben, um Planungssicherheit zu haben. Schließlich hatte bei ihm bereits der Kartenvorverkauf begonnen.

Ade Gartentage

Auf die Gartentage – die publikumsträchtigste Veranstaltung im Veranstaltungsforum Fürstenfeld – müssen die Brucker heuer verzichten. „Wir haben kurz über eine Verlegung in den Herbst nachgedacht“, sagt Organisator Martin Lohde. Die Unsicherheit sei aber zu groß. Nun will man das diesjährige Thema „Gärten der Zukunft“ im kommenden Jahr aufgreifen. „Damit ist es faktisch eher eine Verlegung um ein Jahr als eine Absage.“

Leere Vereinskasse

Auf jeden Fall ausfallen wird auch das Sommernachtsfest der Brucker Heimatgilde, wie Gildemeister Daniel Brando erklärt. Beim Weinfest am 11. Juni wolle man prüfen, ob es vielleicht in anderer Form stattfinden kann – etwa als Weinmarkt. Man werde sich aber an alle Vorgaben halten. Wenngleich die Einnahmen aus den Veranstaltungen der Heimatgilde fehlen: „Wir müssen auf unsere Rücklagen zurückgreifen.“ Die Vorbereitung auf die nächste Faschingssaison werde dadurch nicht leichter.

Besonders bitter

In den beiden Großen Kreisstädten will man vor endgültigen Absagen auch noch auf genauere Vorgaben warten. Fürstenfeldbruck wäre als Mitveranstalter bei der Kulturnacht am 11. Juli betroffen. „Und natürlich mit unserer Lieblingsveranstaltung, dem Altstadtfest“, sagt Rathaus-Sprecherin Tina Rodermund-Vogl. Das für 17. bis 19. Juli angedachte Fest, zu dem allein am Samstag in der Regel rund 10 000 Menschen kommen, wurde bereits abgesagt. Das gab die Stadt per Pressemitteilung bekannt. Schade für die Bürger – bitter für die ohnehin gebeutelten Gastronomen.

Mal drüber schlafen

In Germering stehen die Marktsonntage, Anfang August die Weiße Nacht und vor allem das Stadtfest im Juli vor einer Absage. Ob es für das Stadtfest einen Ausweichtermin geben wird, wollte OB Andreas Haas noch nicht entscheiden. „Da müssen wir noch die eine oder andere Nacht drüber schlafen.“ Auf jeden Fall stehe die Gesundheit der Menschen im Vordergrund.

Mit Partnern sprechen

Noch keine endgültige Aussage gab es am Donnerstag zum Olchinger Volksfest. Festreferent Andreas Hörl ließ über Facebook verlauten, dass er erst mit den Vertragspartnern sprechen wolle.

Geburtstag verlegt

Neben den alle Jahre wiederkehrenden Großveranstaltungen verhagelt die Corona-Krise auch Jubiläumsfeiern – etwa die der Jesenwanger Burschen. Die hätten von 17. bis 20. Juli eigentlich den 25. Geburtstag ihres Vereins feiern wollen. Die Burschen reagierten pragmatisch und verlegten ihr Fest kurzerhand um ein Jahr auf den Juli 2021. „Die Beteiligten wie zum Beispiel die Bands haben viel Verständnis gezeigt und gleich zugestimmt“, berichtet Schriftführer Markus Fraunhofer. Finanziell träfe es den Jesenwanger Verein nicht allzu hart. Weil die Burschen gleichzeitig ihre neue Fahne weihen lassen wollten, hätten sie viele Spenden bekommen. „Mit dem Geld kommen wir schon irgendwie durch die Krise durch.“

Erst in fünf Jahren?

Ausfallen wird das Festwochenende, mit dem der TSV Moorenweis Ende Juni sein 100-jähriges Bestehen feiern wollte. Im Verein überlegt man jetzt, ob das Fest coronabedingt um ein Jahr verschoben wird – oder gleich um fünf. „Es ist schade, aber zuletzt war es abzusehen“, sagt der Zweite Vorsitzende Wolfgang Vogt. Seit Beginn der Krise lagen die Vorbereitungen auf Eis. Am Wochenende will man sich „virtuell zusammensetzen“, um zu entscheiden. os