Brucks scheidender OB zieht eine Bilanz seiner Amtszeit

Von: Ingrid Zeilinger

OB Erich Raff und Tagblatt-Redakteurin Ingrid Zeilinger beim Interview. © Weber

Nach sechs Jahren ist Schluss: Erich Raff geht am 22. Mai in den Oberbürgermeister-Ruhestand. Im Interview blickt der 70-Jährige zurück auf sechs turbulente Jahre an der Stadtspitze.

Fürstenfeldbruck –

Herr Raff, Sie blicken zurück auf sechs Jahre als Oberbürgermeister – ein Amt, das eigentlich gar nicht in Ihrer Lebensplanung stand.

Nein, überhaupt nicht. Es ist eine Ehre, wenn der Oberbürgermeister fragt, ob man Zweiter Bürgermeister sein möchte. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie der Hans Schilling gesagt hat, das kannst du leicht machen. Wenn der Bürgermeister im Urlaub ist, gehst du 14 Tage rein und dann ist eigentlich nichts. Das hat auch eineinviertel Jahre wunderbar gepasst.

Aber dann war alles anders.

Ja, dann kam leider die schwere Erkrankung von Klaus Pleil. Ich war damals mit den Kindern auf einem Bauernhof in der Nähe von Salzburg im Urlaub. Es gab keinen Handyempfang. Ich habe es erst zwei Tage später erfahren. Ich bin zurück und von heute auf morgen war ich nicht nur dabei, sondern mittendrin.

Sie sind nach der Zeit als kommissarischer Rathauschef als Oberbürgermeisterkandidat angetreten. Eine Entscheidung, die Sie bereuen?

Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Denn spätestens nach einem Dreivierteljahr hat sich angedeutet, dass Herr Pleil nicht mehr richtig gesund wird. Ich habe das erst noch mit der Familie besprochen. Es waren keine einfachen sechs Jahre, aber ich möchte sie auch nicht missen.

Es hätte die Option gegeben, nur drei Jahre bis zur nächsten Stadtratswahl zu machen. Haben Sie das in Erwägung gezogen?

Herr Pleil hatte mit der BBV einen guten Wahlkampf gemacht. Es herrschte Wechselstimmung. Dann erkrankt plötzlich der Wunsch-Oberbürgermeister und es kommt wieder jemand von der CSU. Im Rathausreport stand damals, ich könnte als Übergangsbürgermeister wunderbar nach drei Jahren gehen. Ich habe aber von Haus aus gesagt, ich mache sechs. Bis man sich richtig einlebt, ist ein Dreivierteljahr rum und ein Dreivierteljahr vor der Wahl geht der Wahlkampf wieder los. So hätte ich nur eineinhalb Jahre gehabt, um Projekte umzusetzen.

Sie sagen, es war keine leichte Zeit. Im Stadtrat gibt es ja eine richtige Lagerbildung. Wie erklären Sie sich, dass teilweise Kleinkrieg herrscht?

Ich bin der Meinung, dass das ein bisschen aufgebauscht wird. Es ist eine Lagerbildung da, keiner hat eine Mehrheit. Wir haben Projekte vorangebracht. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass es eine Entscheidung 21:20 oder 22:18 ausgegangen wäre. Es gab immer große Mehrheiten. Etwa beim Rothschwaiger Wald: Da sind wir alle zusammengesessen und haben geholfen, um den einen Grundstückseigentümer davon zu überzeugen, das Areal zur Verfügung zu stellen. Das geht nur, wenn man sich versteht. Aber wir haben uns halt auch oft gefetzt und gestritten. Dass die Stimmung angeblich so mies ist, hängt an drei, vier Personen, mit denen ich einfach nicht kann. Ansonsten habe ich mich mit allen verstanden.

Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Ich glaube, ich kann einiges vorweisen. Ich habe mich dahintergeklemmt, dass die Schule West II an die Cerveteristraße kommt. Und ich habe die Abstufung der Staatsstraße 2054 und ihre Verlagerung erreicht. Ich hatte das Projekt intern vorgestellt. Bei einer Bürgerversammlung im Westen kam eine Mitbürgerin mit einem Plan und fragte: Herr Oberbürgermeister, wollen Sie die Staatsstraße verlegen? Das hat dann noch einige Jahre gedauert, aber ich habe mit Unterstützung der Landtagsabgeordneten immer wieder nachgehakt. Ansonsten müssen andere meine Bilanz beurteilen.

Auf welche Projekte sind Sie noch stolz?

Ich bin stolz auf den Zweckverband und den städtebaulichen Wettbewerb für den Fliegerhorst. Als die Bürgermeister Schanderl, Seidl, Magg und ich im Dezember 2016 das erste Mal zusammengesessen sind, konnten wir den Landrat ins Boot holen. Es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen. Plötzlich war wieder Stillstand. Und jetzt haben wir den Auslobungstext, in den die anderen Kommunen ihre Grundstücke mit eingebracht haben. Da freue ich mich, dass ich dabeisein konnte und meinen Beitrag geleistet habe.

Und was ist nicht so gelaufen, wie Sie es gerne gehabt hätten?

Eine kleine Niederlage ist es, dass wir in manchen Bereichen die Entwicklung für Gewerbeansiedlungen nicht so umsetzen konnten, wie es sich viele vorgestellt haben. Da spielen ein paar Faktoren mit rein. Am Kugelfang Nord sind Pläne von zwei einheimischen Unternehmen mit insgesamt 120 Arbeitsplätzen an der Ortseingrünung gescheitert. Da wurden von der Unteren Naturschutzbehörde und dem Bund Naturschutz statt zehn plötzlich 25 Meter gefordert. Ich habe es ausgerechnet, das wären knapp 4000 Quadratmeter nur Grün. Wie will ich da eine Gewerbeansiedlung machen? Wir tun viel für den Umweltschutz, und dann wird nicht richtig abgewogen. Nördlich angrenzend sind 150 Hektar FFH-Gebiet. Das ist für die Entwicklung von der Stadt schade. Und ich habe mir eine Rüge bei der Kommunalaufsicht eingehandelt, weil ich am Stadtrat vorbei Straßen umbenannt habe. Das ist nicht erfreulich, aber auf der anderen Seite ist das Thema jetzt vom Tisch. Darüber haben wir schon zu Zeiten von Sepp Kellerer gestritten.

Und was bezeichnen Sie als größte Niederlage?

Ich sage offen und ehrlich: Wenn ich gewusst hätte, wie es sich mit dem SCF entwickelt, dann hätte ich ihn insolvent gehen lassen. Es ist ein Traditionsverein. Wir sitzen mit allen Vereinsvertretern und dem Finanzamt zusammen und überlegen, wie wir helfen können. Wir bekommen es auf die Reihe und geben dem Verein 30 000 Euro für die Abwendung der Insolvenz. Und das wird mir später vorgehalten mit Strafverfahren und allem drum und dran. Da denkst du, du bist im falschen Film. Aber man lernt daraus.

Sehr beschäftigt hat Sie auch der Wohnungsbau, unter anderem Am Sulzbogen. Bedauern Sie, dass Sie das nicht zu einem guten Ende führen können?

Ja. Beim Bauprojekt am Sulzbogen sollte ursprünglich auch der Hort untergebracht werden. Die Bauverwaltung hat eine erste Kostenberechnung erstellt. Dann sind die Kosten von 3,8 auf auf über fünf Millionen gestiegen. Da habe ich gestoppt, da sonst die Kosten davongelaufen wären. Wenn in unserer Verwaltung keine Leute da sind, um es zu planen, geht es halt nicht. Der Hort steht jetzt schon. Ob es sonst so wäre, weiß ich nicht. Dass die Wohnungen sich auch mit der Oberbayerischen Heimstätte so verzögern, das konnte keiner ahnen.

Das war nicht das einzige Projekt, das nicht vorangeht.

Es wird generell immer schwieriger zu bauen. Beim Baugebiet Grimmplatten sind wir im Bauausschuss dem Bauträger entgegen gekommen. Die beiden Grundstücksbesitzer konnten sich immer noch nicht einigen. Und das Bauvorhaben am Krebsenbach läuft seit einigen Jahren, weil die Bürger sagen, Ihr könnt gerne bauen, aber nicht so wie Ihr euch das vorstellt. Ich bin gespannt, wie es am Hochfeld wird. Da sind 330 Wohneinheiten geplant. Rechnet man drei Personen pro Wohnungen, sind das 1000 Menschen auf diesem Areal, was natürlich Auswirkungen nicht nur auf die bestehende Infrastruktur hat. Obwohl jeder nach Wohnraum schreit, wird, wie bei neuen Straßen, es vor der Haustüre kritisch gesehen. Mit der erfolgten frühzeitigen Einbindung der Anwohner bin ich aber überzeugt, dass für alle eine gute Lösung gefunden wird.

Sie scheiden auch aus dem Aufsichtsrat der Stadtwerke aus. Wie realistisch sehen Sie es, dass das Hallenbad in der gewünschten Form neu gebaut wird und auch eine Eishalle entsteht?

Da wünsche ich meinem Nachfolger sehr viel Erfolg. Man muss ehrlich sein: Es wurde ausgerechnet, dass die Eishalle mindestens 15 Millionen kosten würde. Beim Hallenbad haben wir mit 20 Millionen Euro angefangen, dann kamen die Wünsche. Ich gehe davon aus, dass wir möglicherweise sagen müssen, das Hallenbad muss grundsaniert werden. In Karlsfeld ist der Hallenbadbau gestoppt, obwohl sie ins Bundesförderprogramm gekommen sind, in Moosburg laufen die Kosten davon.

Ein Dilemma, wenn man an den Schwimmunterricht denkt.

Es soll ein Gesetzentwurf eingebracht werden, dass der Schwimmunterricht forciert wird, weil so viele Kinder nicht schwimmen können. Eislaufen ist ja ganz schön, aber irgendjemand hat es sarkastisch gesagt: Wenn jemand auf einem zugefrorenen See einbricht und nicht schwimmen kann, dann hilft ihm das Schlittschuhlaufen nichts. Ich verstehe die Eislaufvereine. Aber eine Eishalle ist momentan überhaupt nicht darstellbar. Durch die Finanzkrise sind die Steuereinnahmen eingebrochen.

Ursache dafür sind auch Corona-Pandemie und Ukrainekrieg? Inwieweit haben die Krisen Sie ausgebremst, wie beeinflusst es die Stadt?

Es gibt enorme Kostensteigerungen. Und im Haushalt fehlen Steuereinnahmen, damit sind wir eingeschränkt. Die Schule West kostet statt 25 nun 36 Millionen. Früher hat man mit drei bis dreieinhalb Prozent Steigerung gerechnet, jetzt ist es fast das Dreifache. Und man muss froh sein, wenn man das Material bekommt. Ich bin froh, dass ich gesagt habe, der Aushub soll schon im Herbst beginnen. Damals hat es keiner geahnt, aber hätten wir erst im Frühjahr angefangen, wäre die Schule vielleicht nicht rechtzeitig fertig geworden. Bei einem Kindergarten kann man drei, vier Monate Verzögerung überbrücken. Bei der Schule ist das unmöglich.

Dazu kommt das Thema Flüchtlinge.

Die Flüchtlingskrise ist eine enorme Belastung. Wir haben nicht viele Mitarbeiter dafür eingestellt, aber die Aufgaben sind mehr geworden. Da bleibt schon einiges auf der Strecke. Wenn wir nicht die vielen Ehrenamtlichen hätten, würde es noch düsterer ausschauen. Es hat die Stadt schon stark geprägt, wie alle anderen Kommunen auch. Da müsste man in Berlin schon ein bisschen strukturierter vorgehen.

Positiv miterleben durften Sie das große Engagement in der Stadtbevölkerung.

Darauf können wir wirklich stolz sein. Auch wenn wir uns im Stadtrat immer wieder kabbeln oder auch richtig streiten, wenn es drauf ankommt, sind wir alle bei einander. Wir haben uns gemeinsam den Montagsspaziergängern entgegengestellt. Was der Herr Weber und der Herr Hickethier auf den Weg gebracht haben, war gigantisch. Und die Corona-Nachbarschaftshilfe war extrem engagiert. Sie hat den bundesweiten Wettbewerb gewonnen und sich auch für die Ukraine-Flüchtlinge stark engagiert. Und es wurden viele Flüchtlinge privat aufgenommen. Da bin ich schon stolz drauf, dass die Bevölkerung zusammenhält und Solidarität zeigt.

Gibt es ein besonderes Erlebnis, an das Sie in den letzten sechs Jahren zurückdenken?

Freude hat eigentlich alles gemacht, trotz all dem Stress. Ich werde immer wieder von Viertklässlern gefragt, wie lange ich arbeite. Ich gehe um acht, viertel nach acht ins Büro und bin Montag bis Donnerstag vor neun, zehn Uhr abends nicht daheim. Da schauen sie zuerst. Auf der anderen Seite bringt dieses Amt viele Einladungen, bei denen man etwas Neues entdeckt. Auch beim Städtetag mit Begleitprogramm lernt man etwas anderes kennen. Zu manchen Veranstaltungen nimmt man die Frau mit. Die Familie leidet natürlich darunter. Bei mir war es nicht ganz so schlimm, weil meine Enkel ihre Eltern haben.

Sie haben vor drei Jahren nicht mehr für den Stadtrat kandidiert. Bereuen Sie, dass Sie nicht noch mit dabei sein können?

Es wäre möglich gewesen, auf die Stadtratsliste zu gehen. Aber ich hätte das Mandat nicht annehmen können, da ich Oberbürgermeister war. Und es ist gut so. Ich finde es nicht gut, wenn man als Stadtratsmitglied alle Interna kennt. Der neue Oberbürgermeister soll einen neuen Stil prägen.

Es gibt auch kein Comeback in drei Jahren?

Nein.

Was möchten Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben?

Christian Götz war drei Jahre mein Stellvertreter, er kennt sich in gewisser Weise aus. Aber nun hat er eine andere Funktion, da muss er seinen eigenen Stil prägen. Er sollte Vertrauen in die Verwaltung haben und so hinter ihr stehen, wie ich es gemacht habe. Natürlich läuft nicht alles rund und es passieren Fehler, die spricht man intern an. Aber alle fünf Amtsleiter machen mit ihrem Team eine sehr gute Arbeit, genauso die Sachgebietsleiter. Es gibt immer wieder Begehrlichkeiten von Stadtratsmitgliedern, die glauben, das sind ihre Angestellten, oder fachkundige Ausarbeitungen hinterfragen, da sie nicht ihren Vorstellungen entsprechen. Wenn man da nicht hinter der Verwaltung steht, wird es schwer. Das darf nicht sein.

Worauf freuen Sie sich jetzt im Ruhestand?

Ich bin wahrscheinlich einer der wenige, die schon wissen, wie es im Ruhestand ist. Die Enkel sind zwar größer, aber die brauchen dieses und jenes. Da kann sie der Opa jetzt fahren. Wir haben E-Bikes gekauft, auf denen können wir die schöne Gegend genießen. Und ich habe wieder mehr Zeit zum Golfspielen.

