Abseil-Aktion an Autobahn: Anklage wegen Nötigung in 1296 Fällen

Von: Thomas Steinhardt

Die Abseilaktion im vergangenen Jahr. © Peter Kneffel/dpa

Im September 2021 hatten sich mehrere junge Leute von einer Brücke über die A96 bei Germering abgeseilt. Gegen sie wird nun Anklage wegen Nötigung erhoben.

Fürstenfeldbruck - Die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen die so genannten Klimaaktivisten wegen der Abseilaktion am 7. September 2021 ist zur Hauptverhandlung zugelassen. Das berichtet das Amtsgericht Fürstenfeldbruck.

Die Staatsanwaltschaft München II hatte am 15. Juni wegen des Vorwurfs der Nötigung in 1296 tateinheitlichen Fällen gegen drei Angeschuldigte Anklage zum Schöffengericht Fürstenfeldbruck erhoben, berichtet das Amtsgericht. Die Anklage legt den Angeschuldigten zur Last, durch ihre Aktion (Abseilen an der Autobahnbrücke und Befestigung eines Stoffbanners mit der Aufschrift „BLOCK IAA“ sowie Anfertigung von Fotoaufnahmen zur Veröffentlichung im Internet) eine Sperrung der Autobahn beabsichtigt zu haben, wodurch 1296 Personen an der Weiterfahrt gehindert wurden.

Nach Anhörung der Angeschuldigten wurde die Anklage jetzt mit Beschluss des Schöffengerichts vom 14. November zur Hauptverhandlung zugelassen und vor dem Strafrichter eröffnet. Ein Termin für die Verhandlung über die Protestaktion steht noch nicht fest.

