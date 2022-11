Adelburg-Gruppe muss Wasserversorgung für einige Stunden unterbrechen

Bürger, die ihr Wasser von der Adelburggruppe beziehen, müssen sich an einem Tag auf einen Engpass einstellen.

Westlicher Landkreis – Denn die Wasserversorgung wird unterbrochen. Grund ist der Anschluss der Versorgungsleitung an den neuen Hochbehälter in Längenmoos. Das teilt die Adelburgruppe mit.

Am Dienstag, 8. November, kommt in folgenden Orten von 8 bis 16 Uhr kein Wasser mehr aus dem Hahn: Hattenhofen, Haspelmoor, Loitershofen, Ostermoos und Peretshofen Schießstätte. Einen Tag später, Mittwoch, 9. November, wird von 8 bis 16 Uhr die Wasserversorgung in Längenmoos unterbrochen.

Die Adelburggruppe bittet die betroffenen Bürger Wasservorräte für diese Zeit anzulegen. Ferner weist sie darauf hin, dass durch die Absperrung alle im Haus mit Wasser versorgten Geräte (Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Wasserhähne, Toilettenspülungen) und auch Tiere betroffen sind. Nach Wiederinbetriebnahme des Leitungsnetzes sollen die Bürger die Wasserzählereinrichtung, den Druckminderer und den Wasserfilter auf Dichtigkeit prüfen.

