Christkindlmärkte und Konzerte im Advent: Das ist los am Wochenende

Von: Lisa Fischer

Beim Advent in Fürstenfeld treten auf der Bühne im Stadtsaalhof zahlreiche Musikgruppen aus dem Landkreis auf. Am vergangenen Wochenende trotzten die Mitglieder der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck Wind und Wetter. Die jungen Musiker spielten zum Auftakt des Adventsmarkts auf dem Klosterareal. © PETER WEBER

Noch 23 Tage bis Weihnachten. Bis dahin gibt es in vielen Städten und Gemeinden des Landkreises zahlreiche Veranstaltungen rund um die Adventszeit.

Fürstenfeldbruck – Das sind die Konzerte, Christkindlmärkte und Weihnachtsbasare, die am kommenden Wochenende im Landkreis stattfinden:

Fürstenfeldbruck

In Fürstenfeldbruck findet auf dem Kloster-Areal Fürstenfeld das zweite und letzte Wochenende mit dem Adventsmarkt statt. Dieser öffnet am Freitag, 14 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Rund 60 Aussteller präsentieren Christbaumschmuck, Kunsthandwerk und mehr. Kinder können auf Ponys reiten, die Perchten treten im Stadtsaalhof auf und am Sonntag sorgt der Philharmonische Chor auf der Bühne für musikalische Unterhaltung. Der Eintritt zum Advent in Fürstenfeld ist frei.

Der Christkindlmarkt am Viehmarktplatz hat am Freitag und am Wochenende von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Auf dem Programm stehen am Samstag das Münchner Kasperltheater im Kinderzelt (14 und 15 Uhr) und Musik von den Akko-Kidds der Kreismusikschule (16 Uhr). Um 16 Uhr schaut der Nikolaus vorbei.

In der Alten Schmiede, Am Engelsberg 4, gibt es am Samstag und Sonntag eine Werkstatt-Ausstellung mit Arbeiten aus Keramik, Holz, Stein und Malerei. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Der JU-Ortsverband aus Bruck lädt am Samstag, 3. Dezember, ab 11 Uhr zum Benefiz-Wintergrillen mit Punsch auf den Hauptplatz vor der Sparkasse ein. Die Einnahmen gehen an Brucker Bürger in Not.

Das Adventskonzert des Posaunenchores der Erlöserkirche mit weihnachtlichen Musikstücken findet am Samstag um 19 Uhr, in der Kirche, Stockmeierweg 7, statt. Der Erlös ist zugunsten der Spendenaktion „100 Jahre Erlöserkirche“ bei der Geld für die Renovierung der Erlöserkirche gesammelt wird.

Das Feldbahnmuseum öffnet seine Türen am Sonntag, 4. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. Es gibt unter anderem Modelleisenbahnvorführungen sowie einen Eisenbahn-Flohmarkt.

Germering

In Germering hat der Christkindlmarkt vor der Stadthalle am Samstag von 14 bis 21 Uhr geöffnet (Sonntags bis 20 Uhr). Um 19 Uhr treten am Samstagabend Julia und Dilara von der Musikschule Germering auf. Der Nikolaus kommt täglich um 17.30 Uhr vorbei.

Am Samstag veranstaltet das Zentrum „Frau MütZe“, Goethestraße 5, eine Kinderbetreuung von 9 bis 13 Uhr für Kinder von fünf bis elf Jahren. Es werden Plätzchen verziert. Informationen und Anmeldung per Mail an fraumuetze@gmx.de.

In der Freien evangelischen Gemeinde findet das kammermusikalische Adventskonzert statt. Es beginnt um 19.30 Uhr am Bahnhofsplatz 10. Der Eintritt ist frei.

Weihnachts-Spezialitäten werden am Sonntag zugunsten des Fördervereins der Germeringer Insel verkauft. Der Verkauf findet von 11 bis 16 Uhr im Café Zenja, Planeggerstraße 9, statt. Zur Volksmusik im Advent lädt am Sonntag die alte Dorfkirche St. Jakob ein. Von 17 bis 18.15 Uhr erklingen besinnliche Musik- und Gesangsstücke von sechs Gruppen.

Gernlinden

Das Kartell der Gernlindner Ortsvereine organisiert den Adventsmarkt am Samstag, und Sonntag, 3. und 4. Dezember, auf dem Platz vor dem Bürgerzentrum. Beginn ist um 16 Uhr. An beiden Tagen kommt um 18 Uhr der Nikolaus.

Die nächste Station des begehbaren Adventskalenders findet am Sonntag bei den Ministranten von Bruder Konrad, Buschingstraße 4, statt. Ab 18.30 Uhr beginnt das Aufmachen, die Fenster sind bis Heilige-Drei-König jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr beleuchtet.

Grafrath

Der vierte Grafrather Christkindlmarkt findet am Freitag, Samstag und Sonntag, 2., 3. und 4. Dezember, auf dem Schulparkplatz statt. Freitags ist von 17 bis 21 Uhr geöffnet, Samstag von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Am Sonntag um 17 Uhr kommt der Nikolaus.

Jesenwang

In Jesenwang wird am Samstag von Kindern das Theaterstück „Die kleine Schneeflocke“ ab 18 Uhr, im Gemeinschaftshaus gezeigt Der Eintritt ist frei. Kartenreservierung unter Telefon (0 81 46) 99 62 11.

Kaltenberg

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg hat am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 11.30 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags zahlen Jugendliche ab 13 Jahren vier Euro, Erwachsene 7,50 Euro. Am Wochenende kostet der Eintritt fünf beziehungsweise zehn Euro. Das Programm, weitere Infos und Tickets gibt es online unter www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de.

Maisach

In der Aula der Grundschule Maisach findet am Sonntag der Weihnachtsbasar des Gesangsvereins statt. Der Markt beginnt um 10 Uhr, Ende ist um 17 Uhr.

Der Sportclub Malching lädt am Samstag zu seiner Adventsfeier ein. Diese findet ab 17 Uhr auf dem Parkplatz, Sportplatzstraße 7, statt. Musikalische Unterhaltung gibt es von der Malchinger Bläsergruppe. Im Laufe des Abends schaut der Nikolaus vorbei.

Mammendorf

Die Buden des Christkindlmarkts am Bürgerhaus sind am Samstag ab 17 Uhr geöffnet. Offiziell eröffnet wird der Markt um 18.30 Uhr. Fürs kulinarische Wohl sorgen die Vereine. Um 20.30 Uhr ist ein Auftritt der Amperperchten geplant, bevor der Markt um 22 Uhr schließt. Start ist am Sonntag um 13 Uhr. Ein Höhepunkt ist um 16 Uhr der Besuch des Nikolaus. Alle erzielten Gewinne und auch die Spenden des laufenden Jahres werden noch vor Weihnachten an bedürftige Mammendorfer sowie an soziale Organisationen verteilt.

Olching

In Olching kann man sich wieder an allen vier Adventswochenenden dem weihnachtlichen Budenzauber auf dem Nöscherplatz hingeben. Freitags ist er von 17 bis 20.30 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 14 bis 20.30 Uhr.

Neben einem vielfältigen Musikprogramm wird es in der „Offenen Hütte“ an jedem Wochenende wechselnde Angebote wie Motorsägenkünstler, Glasbläser, eine Künstlerin mit Holz- und Drechselarbeiten und einen Kunstschmied geben. Der Christkindlmarkt lockt zudem mit Getränken und Speisen sowie hausgemachten Weihnachtsleckereien und einem bunten Musikprogramm.

Die CSU veranstaltet einen Nikolausbesuch am Samstag, 3. Dezember, von 10 bis 12 Uhr vor der katholischen Kirche St. Peter und Paul für Kinder von 0 bis 99 Jahren.

Die Krippenausstellung der Schnitz- und Krippenfreunde, hat am Samstag von 14 bis 18 Uhr in der Kulturwerkstatt KOM (Hauptstraße 68, Hermann-Böcker-Saal) geöffnet. Am Sonntag ist die Ausstellung von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Schöngeising

In Schöngeising findet der Christkindlmarkt am Jexhof, am Samstag von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, statt. Im Innenhof und in den Gebäuden des Jexhofes bieten Handwerker und Kunsthandwerker ihre Waren an, mit musikalischer Umrahmung von Bläsern- und Stubenmusik. Am Sonntag kommt um 16 Uhr der Nikolaus vorbei. Frisches Jexhof-Brot gibt es ab 13 Uhr. Es gilt der reguläre Museumseintritt.

St. Ottilien

Das Adventskonzert der Augsburger Domsingknaben in der Klosterkirche beginnt am Samstag um 15 Uhr. Das Konzert findet zugunsten des Schulneubaus statt.

Türkenfeld

Die Türkenfelder Bergweihnacht auf dem Steingassenberg hat am Samstag von 12 bis 23.30 Uhr sowie am Sonntag von 11.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Es gibt einen kostenlosen Shuttle-Bus-Service vom Türkenfelder S-Bahnhof. Das Programm und weitere Informationen gibt es online unter www.bergfestival.de.

