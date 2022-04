Ärger über Anzeigetafel am Bahnhof Buchenau

Von: Tobias Gehre

Diese Anzeige soll über Verspätungen und Gleiswechsel informieren. Doch das funktioniert noch nicht. © Dirk Walter

Die neue elektronische Anzeige am Bahnhof Buchenau soll die Fahrgäste in Echtzeit über Abfahrtszeiten, Verspätungen, Zugausfälle oder Gleiswechsel informieren. Doch das funktioniert nicht. Also müssen die mitunter rennen, um den Zug noch zu erwischen.

Fürstenfeldbruck - Seit gut einem Monat hängen am Bahnhof Buchenau neue elektronische Anzeigen. Sie sollen die Fahrgäste in Echtzeit über Abfahrtszeiten, Verspätungen, Zugausfälle oder Gleiswechsel informieren. Die einzige Information, die die Displays liefern, besteht allerdings aus dem Hinweis, den Aushangfahrplan zu beachten. Vor allem dann, wenn die S-Bahn auf einem anderen Gleis abfährt, als geplant, könnten die Anzeigen die Fahrgäste rechtzeitig informieren. Passiert das nicht, beginnt „das große Rennen“, wie es ein erboster Tagblatt-Leser formuliert. Vor allem ältere oder mobilitätseingeschränkte Menschen hätten dann schlechte Karten, den Zug noch zu erwischen, wenn dieser plötzlich auf einem anderen Gleis einfahre.

Bei der Bahn ist man sich des Problems bewusst. Bei den seit gut einem Monat montierten Anzeigen liefen „im Hintergrund“ noch Arbeiten zur Inbetriebnahme. „So müssen die Anzeiger nicht nur mit Strom versorgt werden, sondern auch an die Datenleitungen angeschlossen werden“, erklärt ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Die neuen Displays sollen dem Sprecher zufolge voraussichtlich Ende April in Betrieb gehen.

