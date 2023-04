Ärger über fremde Autos und Busse auf Kies-Parkplatz

Busse und Pkw auf dem Seitenstreifen: Dieses Bild zeichnete sich noch bis vor kurzem in der Zenettistraße ab.

Von Lisa Fischer

Wo einst ein breiter Grünstreifen war, werden in der Zenettistraße vermehrt abgemeldete Autos, Anhänger und Busse abgestellt. Letztere standen dort zumindest bis Ende März legal. Doch Anwohner und Stadtratsmitglieder ärgert die wilde Parkerei, die so eigentlich nicht gedacht war.

Fürstenfeldbruck – Viele Monate lang war in der Zenettistraße ein Corona-Testzentrum aufgebaut. Getestet wurde in dem Gebäude der ehemaligen Sparkassen-Filiale, für die Parkplätze wurde kurzerhand ein Grünstreifen entlang der Zenettistraße zu einem Schotter-Parkplatz umfunktioniert. Nachdem der Test-Betrieb vorbei ist und das Testzentrum geschlossen wurde, parken auf der Schotterfläche nun Busse und Pkw, teils werden Anhänger einfach abgestellt. Das ärgert einige Anwohner.

CSU-Stadtrat Georg Jakobs und FDP-Stadtrat Klaus Wollenberg nahmen sich der Sache an. Vor allem Busse der Amperbus GmbH, die die insolvent gegangene Firma Enders Reisen übernommen hat, würden dort vermehrt abgestellt werden, berichtete Jakobs. Aber nicht nur, auch abgemeldete Fahrzeuge und Wohnanhänger würden auf dem Streifen abgestellt werden. Neben dem Schild „Corona-Testzentrum“ seien einige mit der Aufschrift „Amperbus“ abgestellt.

Georg Jakobs wollte von der Stadt Fürstenfeldbruck wissen, was es mit dem provisorischen Parkplatz auf sich hat und ob absehbar ist, wann der Schotterstreifen wieder begrünt wird. „Dass dort ÖPNV-Busse stehen ist kein Problem. Es wäre nur wünschenswert, wenn man die Bevölkerung und den Stadtrat über so eine Umnutzung informiert“, sagt Jakobs. Doch die Stadt habe von der Sache nichts gewusst.

Der Grünstreifen liegt auch nicht in städtischer Hand. Eigentümer der Fläche am westlichen Rand des Fliegerhorsts ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Diese habe kurzfristig, nach Schließung des Testzentrums, mit der Amperbus GmbH einen Mietvertrag geschlossen, erklärt Hermann Seifert, im Landratsamt zuständig für den Öffentlichen Personennahverkehr. Demnach habe das Busunternehmen in den vergangenen Monaten seine Fahrzeuge auf dem Schotterstreifen abstellen dürfen.

Mehr Stellplätze, weil Betrieb hochgefahren

Dass mehr Stellplätze nötig wurden, habe sich nach der Übernahme des insolventen Busunternehmens ergeben, sagt Seifert. „Bis Dezember gab es zum Beispiel bei der Linie X 800 Notfahrpläne.“ Die waren nach der Insolvenz, aber auch wegen Krankheitswellen nötig. Dann wurde der Betrieb wieder hochgefahren. „Fahrzeuge die bis dahin woanders eingesetzt waren, waren wieder da“, sagt Seifert. Nach Schichtende wurden die Busse – legal – in der Zenettistraße abgestellt.

Auch Busse von Pkw zugeparkt

Seit Ende März sei die Vereinbarung mit der BImA abgelaufen, sagt ein Sprecher der Betriebsleitung bei Amperbus. „Wir hätten den Platz noch länger gebraucht, aber es war ja nur eine Überbrückungslösung.“ Die war nicht ganz unpraktisch, so der Sprecher. Denn am ehemaligen Enders-Standort im Wohngebiet an der Mühlfeldstraße dürfen die Busse erst ab 6 Uhr ausrücken, heißt es seitens Amperbus. Die Busse, die allerdings schon früher losfahren müssen, müssen von woanders aus starten.

Die Busse würde man jetzt auf einem betriebseigenen Platz zwischen B 2 und B 471 abstellen. Das wilde Parken in der Zenettistraße auf der Schotterfläche, könne man nicht verhindern, heißt es seitens Amperbus. „Als wir unsere Busse dort geparkt hatten, standen auch immer wieder Pkw und Anhänger dort. Teilweise hatten wir selbst Probleme, mit den Bussen wegzufahren“, erklärt der Sprecher.

Die BImA erklärt auf Nachfrage, dass das Parken auf der eigenen Fläche ein Ende haben wird, wenn diese wieder rückgebaut, also begrünt wird. Wann das allerdings passiert, ist unklar. Die Fläche „sollte vom Landratsamt bis April wieder im ursprünglichen, also im begrünten Zustand, zurückgegeben werden.“ Diese Begrünung sei „leider noch nicht erfolgt“.

