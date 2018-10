Ärger über herumfliegendes Styropor 

Als die Bruckerin Katrin Velten ihre Kinder Ende September in die Kinderkrippe in der Cerveteristraße brachte, war die Straße sowie der angrenzende Acker voll mit kleinen Styroporplatten.

Fürstenfeldbruck – An und für sich keine große Sache, wenn das zügig beseitigt wird, dachte sich Ehemann Oliver Velten. „Meine Frau hat dann bei der Stadt angerufen“, berichtet der 40-Jährige. Dort habe man allerdings mitgeteilt, dass die Stadtwerke, von deren Baustelle das Styropor stammt, für die Beseitigung zuständig sei. „Beim Anruf bei den Stadtwerken war dann ein lustloser Mitarbeiter am Telefon, der meinte, dass das bereinigt wird.“

Passiert ist nichts. Aber Familie Velten, die vor allem das mangelnde Umweltbewusstsein stört, ließ nicht locker. Auch die Dritte Bürgermeisterin, Karin Geißler (Bündnis 90/Die Grünen), wurde informiert.

Die Stadtverwaltung hat daraufhin noch einmal Kontakt mit den Stadtwerken aufgenommen. Ergebnis: „Sie haben uns mitgeteilt, dass sie eine Firma beauftragt haben, die bis Ende der Woche die Teile entfernen soll“, so Velten. So recht glauben will er es aber noch nicht. Der 40-Jährige ärgert sich, dass sich zunächst niemand für die Aufräumarbeiten zuständig fühlte. „Wenn das in München passiert wäre, wäre am selben Tag noch die Stadtreinigung da und hätte das beseitigt.“ Zur Not will der Brucker selbst Hand anlegen und die Styroporteile einsammeln. seo