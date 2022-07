Anwohner wütend über Neubaupläne am Ortsrand

Im Gemeindehaus berichtete OB Erich Raff über aktuelle Geschehnisse in Bruck. © Metzler

Mit der Bürgerversammlung am Mittwoch in Aich gingen für Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) die diesjährigen Informations-Veranstaltungen für die Kreisstadt und ihre Stadtteile zu Ende.

Aich – Rund 40 Aicher Bürger folgten interessiert dem Info-Bericht des Brucker Rathauschefs. Ein Bürger hätte sich gewünscht, dass Raff bei seinem Vortrag im Gemeindehaus allerdings mehr auf die speziellen Probleme in Aich eingehen würde und nicht auf die in Bruck.

Teilweise heftige Diskussionen entbrannten um die geplante Wohnbebauung am östlichen Ortseingang des Brucker Ortsteils mit dörflichem Charakter. Die Aicher können zum größten Teil nicht nachvollziehen, dass vom Stadtrat der Vorschlag abgelehnt wurde, auf dem von der Stadt ersteigerten Grundstück Wohnraum nach Einheimischenmodell zu realisieren. Vielen jungen Aichern werde die Chance genommen, mit ihren Familien im Ort zu wohnen. Raff bedauerte die Entscheidung des Stadtrats. „Was nun da hinkommt, wissen wir nicht.“

Kostensteigerung

Maria Röhl, ehemalige Stadträtin, versteht nicht, warum die Stadt nicht die Bebauung am Sulzbogen vorangetrieben hat. Stattdessen sollen im ländlich geprägten Aich Mehrfamilienhäuser entstehen. „Das finde ich schon sonderbar“, sagte die Aicherin.

Raff antwortete, dass man das Projekt am Sulzbogen gestoppt habe, weil die Kosten innerhalb kurzer Zeit von vier auf sechs Millionen Euro angestiegen sind. Das Projekt habe die Oberbayerische Heimstätte erworben und sei bis 2024 verpflichtet, dort geförderten Wohnraum zu schaffen.

Er wisse zwar nicht, was in ein, zwei Jahren auf dem Aicher Grundstück passiere, aber laut Stadtbaumeister Johannes Dachsel werde, so Raff, definitiv im Einfallstor von Aich kein größeres Gebäude entstehen. Er sei deshalb zuversichtlich, dass hier die ländliche Struktur nicht total über den Haufen geworfen werde.

Am Ende der Diskussion stimmte die Versammlung einstimmig über einen Antrag von Maria Röhl ab, dass nochmals über die Bebauung nach Einheimischenmodell im Stadtrat diskutiert werden soll. Raff sicherte zu, dem Gremium nochmals den Antrag vorzulegen.

Dörfer verlieren Gesichter

Es tue ihm in der Seele weh, wie die Dörfer ihr Gesicht verlieren, meinte Stadtratsmitglied Michael Kellerer (CSU). Die Wohnungsnot in Bruck sollte nicht in Aich gelöst werden. „Dazu fehlt auch die Infrastruktur“, sagte Kellerer. Der Aicher verwies dabei auf den Eingemeindungsvertrag von 1968, der nach wie vor Gültigkeit habe. Danach sollte sich Aich weiter organisch entwickeln können, unter anderem auch durch eine vernünftige Bebauung.

Eine Bürgerin wollte wissen, ob die Straßenbeleuchtung in Aich auch von den Energie-Sparmaßnahmen betroffen ist. OB Raff erwiderte, dass man sich bei der Umrüstung auf eine LED-Beleuchtung auf einem sehr guten Weg befinde. Gänzlich abgeschaltet werde die Beleuchtung nicht, aber zukünftig ab 23 Uhr heruntergedimmt.

Einmischungen von anwesenden Stadträten in die den Bürgern vorbehaltene Debatte einer Bürgerversammlung sind eigentlich unzulässig. Scheinbar ist der Wahlkampf um den OB-Stuhl bereits eingeläutet. In Aich hielten sich weder der Stadtrat Michael Kellerer (CSU), Markus Droth (FW) noch Stadträtin Alexa Zierl (ÖDP) an dieses ungeschriebene Gesetz. (Dieter Metzler)

