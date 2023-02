Streit um Band-Namen: Saustoi wird zu Sauwuid

Von: Peter Loder

Auf der Wiesn im Herbst 2022 – damals noch unter dem Namen Saustoi. Nun nennen sich die fünf Brucker Musiker Sauwuid. archivfoto © Privat

Der „Saustoi“ ist ausgemistet, damit die Sache nicht g’richtsmassig wird. Die gleichnamige Band aus Aich hat ihren Namen geändert, um einem Rechtsstreit mit einer ähnlich klingenden Ingolstädter Musikband aus dem Weg zu gehen. Erstmals tritt sie nun unter ihrem neuen Namen „Sauwuid“ in Mammendorf auf.

Fürstenfeldbruck – Als „Saustoi“ haben sie im Spätsommer das Oktoberfest gerockt. Nach der Winterpause kehren Florian Reimer, Kleo Leike, Sascha Pakai, Chris Rind und Fabian Eckmann nun auf die Partymusik-Bühne zurück. Doch beim Bürger- und Vereinsball am Samstag in Mammendorf und eine Woche später beim Weiberfasching in Emmering wird sich das Publikum erst mal verwundert die Augen reiben. Denn statt unter dem „Saustoi“-Logo heizt die Gruppe jetzt vor einem optisch zwar identischen, aber Buchstaben-geänderten „Sauwuid“-Transparent die Stimmung an.

Einigung steht bevor

Hintergrund ist ein Rechtsstreit um das Namensrecht, das eine in Ingolstadt ansässige, ähnlich klingende Musikgruppe für sich beansprucht. Weil die Angelegenheit nun in Händen von Rechtsanwälten liegt und eine Einigung offenbar unmittelbar bevorsteht, wollten sich beide Bands nicht zu Einzelheiten äußern. Nach Tagblatt-Informationen soll eine entsprechende Unterlassungserklärung aber bereits unterzeichnet sein. Fest steht jedenfalls: Die vor sieben Jahren gegründete, aus ehemaligen Brucker Realschülern bestehende Gruppe hat sich offiziell umbenannt und tourt nun als „Sauwuid“ durchs Land.

Die Ingolstädter

Den ursprünglichen Namen hatte der Opa von Florian Reimer geprägt, in dessen Keller in Aich die jungen Musiker anfangs geprobt hatten: „Er grummelte immer, wenn wir einen Staustall hinterlassen haben,“ erinnert sich der Bandleader.

Sofern es nicht noch einen Gerichtstermin gibt, werden sich die Wege mit der fast namensgleichen „Saustoimusi“ kaum kreuzen. Die Ingolstädter, die vor zwei Jahren auch schon beim Mammendorfer Burschenfest auftraten, sind heuer in St. Gallen (Schweiz), Alpbach (Österreich) sowie in Thüringen, im Allgäu und vorwiegend im nördlichen oberbayerischen Raum unterwegs. Während für die Brucker Fans der hiesigen Wiesn-Senkrechtstarter weiterhin gilt: Wo „Sauwuid“ drauf steht, ist „Saustoi“ drin.

Sängerin startet Solo-Karriere – „Sauwuid steht aber an erster Stelle“

Unbeeinflusst vom Namenszwist hat „Sauwuid“-Sängerin Kleo Leike unter ihrem in Großbuchstaben geschriebenen Vornamen eine Solokarriere gestartet. Seit Anfang Februar ist die erste Single von KLEO mit dem Titel „Freitag Abend“ auf allen gängigen Internet-Portalen zu hören. Auf Instagram ist die Follower-Schar von kleo.voc um einige Hundert gestiegen.



Das 21-jährige musikalische Multitalent kann zwar keine Noten lesen, hat den Song aber selbst komponiert und den Text dazu geschrieben. Erst vor zwei Wochen hatte die gebürtige Bruckerin und frischgebackene Stadtjugendrätin mit der Emmeringer Heavy-Metal-Band AC/Roses ihr Debüt als Hardrock-Sängerin in der Marthabräuhalle gefeiert. „Ich bin deshalb so wandelbar, weil mir schnell langweilig wird“, erklärt Leike ihre Vielfältigkeit.

Nach Realschule, Abitur und einer abgebrochenen Ausbildung als Ergotherapeutin macht sie jetzt ein Online-Studium zum Audio-Engineer und arbeitet im Tonstudio ihres Bandkollegen Sascha Pakai. Dort wurde auch ihre Single produziert. Texte hat sie schon als Elfjährige geschrieben und auch Instrumente ausprobiert („Ich habe Musik im Blut, das ist für mich Therapie“). Trotz der Solo-Ambitionen stellt Leike aber klar: „,Sauwuid’ steht an erster Stelle, wir lassen uns nicht im Stich.“ lo



Die Tourdaten

Nach Mammendorf (11.2.) und Emmering (16.2.) spielt „Sauwuid“ in Inning (18.2.), Unterschweinbach (1.4.), Puchheim (22. und 29.4.), Fürstenfeldbruck (30.4. und 7.7.), Vogach (23.6.), Türkenfeld (16.7.), Pasing (29.7.) und Aubing (1.9.), ehe der 18-tägige Wiesn-Marathon beginnt.

