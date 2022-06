Aicher Burschen starten in Jubiläums-Woche

Von: Andreas Daschner

Den offiziellen Auftakt des Festes lieferte Alt-OB Sepp Kellerer, der das erste Fass Bier anzapfte. Insgesamt drei Schläge brauchte Kellerer, dann konnte Burschenchef Philipp Vonhausen die Eröffnungsrede halten. © mm

Die Feierlichkeiten haben begonnen: Zu ihrem 115-jährigen Bestehen haben die Aicher Burschen am Mittwochabend das Festzelt eröffnet. Brucks Alt-OB Sepp Kellerer bewies dabei, dass er beim Anzapfen nichts verlernt hat.

Aich – Zwei Schläge brauchte Sepp Kellerer, ehe der Zapfhahn im ersten Fass Bier saß. Nach einem kurzen Zögern schickte der Alt-OB, der gleichzeitig Schirmherr des Jubiläumsfestes ist, einen dritten Sicherheitschlag hinterher.

Bereits 2019 haben die Mitglieder des Katholischen Burschenvereins (KBV) begonnen, sich Gedanken über das Fest zu machen. „Da hat noch keine gewusst, wie die folgenden beiden Jahre werden würden“, sagte der Vorsitzende Philipp Vonhausen bei seiner Eröffnungsrede. Er meinte freilich Corona, sagte aber auch: „Eigentlich will ich das C-Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen.“

Tat er letztlich auch nicht wörtlich. Ganz kam er aber um die Beschreibung der Vorbereitungen im Pandemiemodus nicht herum. „Zum Teil war es unmöglich zu planen“, sagte der KBV-Chef. Trotzdem arbeitete der Festausschuss drei Jahre fieberhaft daran, eine gebührende Geburtstagsfeier auf die Beine zu stellen. Mit Erfolg. „Umso mehr freut es mich, dass alles so funktioniert hat, wie es sollte“, sagte Vonhausen.

Sogar das Wetter spielt mit, sind doch größtenteils sommerliche Temperaturen und keine ausgiebigen Regenfälle vorhergesagt. Beim Auftakt am Mittwoch gegen 18 Uhr war es vielleicht noch ein wenig zu heiß, denn bei mehr als 30 Grad im Festzelt waren die Tische nur zu rund einem Drittel gefüllt. Doch das hielt die Burschen und ihre Gäste - darunter auch die Aicher Ortsvereine und Vereine aus den Nachbargemeinden – nicht vom Feiern ab.

Den Einzug ins Zelt führten dabei nicht etwa die Aicher an. Sie ließen vielmehr ihrem Patenverein, den Burschen aus Malching, den Vortritt. Die waren mit einem Traktor angereist und machten sich schon von weitem mit lauten Rufen bemerkbar. Danach ging’s durch den Spalier der Aicher Madeln, die durch einen Kniff – sie gelten als passive Mitglieder – auch zum KBV gehören.

Ganz so passiv waren die Madeln bei den Festvorbereitungen aber nicht, wie Sepp Kellerer bei seiner Festrede feststellte. „Es war ein kluger Schritt die Mädels aufzunehmen“, sagte er. Denn bei den Aufbauarbeiten des Festzeltes, die der KBV in vielen Arbeitsstunden selbst stemmte, hätten auch die Madl kräftig angepackt. „Respekt“, betonte Kellerer.

Überhaupt lobte der selbst aus Aich stammende Alt-OB den KBV – und das nicht nur, weil er älter als der Burschenverein Mammendorf ist. „Die große Gemeinde ist schon beim Fußball schlechter als unser FC“, scherzte Kellerer. „Und dann sind sie auch noch beim Burschenverein später dran gewesen.“ Kellerer freute sich vielmehr auch darüber, was der KBV zum Leben im Brucker Stadtteil beiträgt.

„Die Burschen bereichern den Ort und sorgen dafür, dass sich was rührt“, sagte der Schirmherr. Und nicht zuletzt integriert der KBV auch die Neubürger in Aich. „Die Gründerväter des Vereins wären stolz darauf, wenn sie sehen könnten, wie es mit den Burschen so weitergeht“, sagte Kellerer.

Und eine Erklärung dafür, dass bereits das 115-jährige Bestehen groß gefeiert wird, lieferte der Alt-OB auch noch: Er hat zum einen einen 15-Jahre-Rhythmus bei den Feiern ausgemacht: 1992 die Fahnenweihe, 15 Jahre später das 100-Jährige, und nun eben das 115-jährige Bestehen. Zum anderen meinte er: „Ab einem bestimmten Alter feiert man sowieso jeden Geburtstag groß.“

Und so ist das Festzelt auf einer Wiese am Pucher Weg noch bis Sonntag das Zentrum der Feierlichkeiten. Am heutigen Freitag folgt ein Abend mit der Oachkatzl-Partyband. Am Samstag tritt der Addnfahrer bei einem Kabarettabend auf, ehe die Feier beim großen Festsonntag mit Gottesdienst, Zeltparty und Festumzug gebührend ausklingt.

