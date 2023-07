Aicher fordern mehr Mitspracherecht bei Projekten im Dorf

Von: Peter Loder

Unter den Augen seines Vorvorgängers, Altbürgermeister Sepp Kellerer (vorne, Mitte), hielt OB Christian Götz seine erste Bürgerversammlung in Aich ab. © Peter Loder

Die Bewohner von Aich treibt eine gemeinsame Sorge um: Dass im Brucker Rathaus über ihre Köpfe hinweg über ein Bauvorhaben entschieden wird.

Aich - Nachdem sie vor knapp einem Jahr unliebsame Erfahrungen mit Bauvorhaben am östlichen Ortsrand gemacht und sich mit einer Unterschriftenliste dagegen gewehrt hatten, pochten nun rund 40 der etwa 800 Einwohner von Aich bei der Bürgerversammlung auf ein Mitspracherecht bei Projekten, die das Dorfleben im ländlich geprägten Stadtteil unmittelbar beeinflussen. Laut OB Christian Götz (BBV) würde das Bauverfahren derzeit ruhen. „Es wird nicht weiter geplant, man gönnt sich eine Denkpause.“ Sollten sich neue Entwicklungen ergeben, werde „nichts übers Knie gebrochen“ und die Bürger würden wie gewünscht eingebunden werden.

Das gelte auch für die Zukunft des Gebäudes, in dem sie am Donnerstag ihre Anliegen vortrugen. Denn vor der Bürgerversammlung waren aus dem Rathaus offenbar Gerüchte nach Aich gedrungen, wonach das renovierungsbedürftige, bald 50 Jahre alte Gemeindehaus abgerissen und an anderer Stelle neu errichtet werden soll.

Weil dort auch der Kindergarten untergebracht ist, will der Elternbeirat in Eigenregie einige Arbeiten durchführen. Die Mitglieder haben nun aber Sorge, dass sich das nicht mehr rentiere, wie sich bei der Bürgerversammlung herausstellte.

Götz, der erst vor eineinhalb Monaten seinen Dienst als OB aufgenommen hat, gestand zwar, bei den Bürgerhausplanungen „nicht ganz sattelfest“ zu sein, doch Abrissvorhaben seien ihm gänzlich unbekannt. Der Rathauschef betonte an die Adresse der Aicher ausdrücklich: „Wenn wir was planen, dann mit euch. Ich wäre ja blöd, wenn ich es anders machen würde.“

In Aich war Götz bei der OB-Stichwahl im März seinem CSU-Kontrahenten Andreas Lohde klar unterlegen gewesen. Bei seinem ersten Vorort-Termin konnte der Oberbürgermeister zwar noch nicht auf alle Bürgerwünsche und -anregungen reagieren, ließ sich aber die Adressen der Fragesteller notieren, um nach Rücksprache mit der Verwaltung per Post oder Mail zu antworten.

So wird Ex-Stadträtin Maria Röhl erst in ein paar Tagen erfahren, ob eine von ihr vorgeschlagene bauliche Veränderung realisiert werden kann. Der Aicherin ist es ein Anliegen, an der engen, von täglich 30 Bussen frequentierten Schlossbergstraße die Schulwegsicherheit der Kinder zu verbessern.

Einem weiteren Mitbürger, der den vor vier Jahren von Götz-Vorgänger Erich Raff (CSU) „hoch priorisierten“ Ausbau der Brucker Straße ansprach („Nix ist seitdem passiert“), antwortete der amtierende OB an Ort und Stelle: „Vielleicht ist die Erwartungshaltung zu groß. Bei der derzeitigen Finanzlage haben Straßen nicht die oberste Priorität.“