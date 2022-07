Aktionsbündnis unterstützt das Radfahrer-Volksbegehren

Von: Tobias Gehre

Die Sammlung von Unterschriften beginnt. © Symbolbild: Tobias Hase

Bayern hinkt beim Thema Radverkehr hinterher – so sehen es zumindest Aktivisten, die den Anteil von Radfahrern am gesamten Verkehr mit einem Volksbegehren erhöhen wollen.

Fürstenfeldbruck - Im Landkreis hat sich ein Aktionsbündnis aus SPD, Grünen, ÖDP, ADFC, VCD und Bund Naturschutz gegründet, das den so genannten Radentscheid unterstützen möchte.

Auf dem Bauernmarkt

Die gemeinsame Unterschriftensammlung startet am Samstag, 2. Juli, um 10 Uhr auf dem Bauernmarkt in Fürstenfeldbruck. Unterschreiben können Unterstützer auch auf dem Wochenmarkt in Germering am Samstag, 16. Juli, ab 9 Uhr. Neben diesen Terminen wird es in anderen Orten des Landkreises weitere Infostände geben.

„Die Menschen in Bayern wollen mehr Rad fahren und bessere Bedingungen hierfür. Nach Jahren der rückschrittlichen Verkehrspolitik brauchen wir einen großen Schritt Richtung klimafreundlicher Mobilität“, erklärt Jan Halbauer, Sprecher der Grünen im Landkreis. Heinrich Moser vom Kreisverband des Verkehrsclub Deutschland (VCD) sieht noch viele Lücken im Radwegenetz, die die Verkehrswende behindern. Deshalb fordert Adi Stumper vom ADFC Fürstenfeldbruck ein bayernweit geltendes Radverkehrsgesetz.

Besseres Radwegenetz

Dieses ist zentraler Bestandteil des Volksbegehrens Radentscheid. Erreicht werden soll damit unter anderem, dass der Anteil des Radverkehrs auf 25 Prozent bis 2030 steigt, dass ein sicheres und komfortables Radwegenetz entsteht und mehr Radweg-Schnellverbindungen geschafft werden. Um ein Volksbegehren beantragen zu können, müssen die Aktivisten in Bayern 25 000 Unterschriften sammeln.

