Ungekrönter Schlagerkönig: Alleinunterhalter kurz vor Auftritt dahoam

Von: Peter Loder

Teilen

Brucks ungekrönter Schlagerkönig: Uwe Fürst. © mm

Uwe Fürst ist Brucks ungekrönter Schlagerkönig. Und ein echter Profi, der seine Leidenschaft für Hits und Ohrwürmer zum Beruf gemacht hat.

Fürstenfeldbruck – Alleinunterhalter ist die etwas altbackene Bezeichnung seiner Profession, besser und moderner klingt das schon Entertainer. So wird der 62-Jährige auch angekündigt, wenn er die Bühne betritt. Im abgelaufenen Jahr war das vornehmlich in Bad Füssing, wo er in den Wellnesshotels die aus ganz Deutschland angereisten, am Abend ausgehfreudigen Kurgäste unterhält. „Seit Monaten leben wir aus dem Koffer“, schildert der mit Ehefrau Monika im Herzen von Bruck wohnende Musiker seine Hin-und-her-Tournee nach Niederbayern mit Zwischenstationen am Münchner Harras.

Dort wurde der Sänger in den vergangenen Wochen regelmäßig für die musikalischen Elemente beim Christkindlmarkt gebucht und hatte dafür extra ein Weihnachtslieder-Programm arrangiert. Ein Gastspiel, das ihm in Bruck noch nicht vergönnt war, „obwohl ich hier direkt neben dem Christkindlmarkt wohne“.

Heimspiel

Stattdessen hat Uwe Fürst nun am 7. Januar ein Schlager-Heimspiel, wenn ihm Central-Café-Wirt Mani Burian die Bühne bereitet. Der Schauplatz liegt zwar auch gleich um die Ecke, doch das wichtigste Handwerkzeug, ein ultra moderndes, gerade neu angeschafftes Keyboard, ist so sensibel, das es nicht einfach so unterm Arm geklemmt werden kann. Eigentlich ist es ein musikalischer Mini-Computer, der auf Knopfdruck den richtigen Ton für den Background-Sound trifft. Den Rest erledigt Uwe Fürst mit seiner Stimme und den Fingern der rechten Hand, die auf den Klaviaturtasten dem jeweiligen Lied den perfekten Schliff geben.

1500 Melodien vom deutschen Schlager über englischsprachige Top-Hits, Country, Pop und Schmusesongs hat der Solist im Repertoire – zusammengestellt und gespeichert auf seinem Hightech-Gerät.

Inklusive der jeweiligen Texte, „die in dieser Masse kein Mensch auswendig lernen kann“ und deshalb am Display durchlaufen. „Das funktioniert in etwa so wie beim Tagesschau-Sprecher, der vom Teleprompter abliest. Oder wie beim Karaoke“, erklärt Fürst, der von seinem – anfangs noch mit Blasinstrumenten ausgeübten – Talent nach Noten mittlerweile ganz gut leben kann. Sein ehemaliger Schulrektor hätte ihm 1978 sogar ein Musikausbildung in Berlin vermittelt, doch die Eltern bestanden auf einen „richtigen“ Beruf, der dann auch brav in der IT-Branche absolviert wurde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Erst als 49-Jähriger machte er das Hobby zum Beruf. Sein bislang einzig selbst geschriebener und produzierter Song („Geh doch zu ihm“) hat es vor sieben Jahren zeitweise auf Platz zwei einer Internet-Hitparade geschafft und ihm sogar einen TV-Auftritt bei einem badischen Lokalsender beschert. Einen Plattenvertrag hat Fürst, der im richtigen Leben eigentlich Strobel heißt und sich den Künstlernachnamen 2009 beim Umzug nach Fürstenfeldbruck zugelegt hat, dennoch nicht bekommen. Den Traum hat der 62-Jährige mittlerweile auch zu den Notenblättern gelegt. „Es ist ein hoffnungsloses Unterfangen, ohne Vitamin B und den entsprechenden Kontakten geht gar nichts. Außerdem bin ich jetzt zu alt für eine große Karriere.“

Sehr textsicher

Weshalb er sich bei Live-Auftritten in ganz Bayern dem jung gebliebenen, vornehmlich der Ü50-Generation angehörenden Publikum zuwendet. Die Zielgruppe umschreibt Fürst mit: „Alles, was noch tanzen kann.“ Wobei er bei Volksfest-Auftritten in Bruck und Puchheim schon miterlebt hat, wie „verblüffend textsicher“ das rappende Jungvolk auf vermeintlich verpönt-peinliche Ohrwürmer wie „Marmor, Stein…“ oder „Atemlos“ reagiert.

Den lange vorauseilenden Ruf als „Alte-Leute-Musiker“ überhört Uwe Fürst deshalb mittlerweile gnädig, obwohl er weiterhin regelmäßig in Seniorenhäusern gastiert („Das ist mein soziales Engagement“).

Vier Stunden dauert das Minium-Programm für die mitsingenden und tanzenden Fans, doch es kann schon mal doppelt so lang werden wie zuletzt beim Silvesterabend in Bad Füssing, als der Entertainer bis um 3 Uhr morgens auf der Bühne stand. „Mein großer Vorteil ist: Ich kann auf jeden Musikwunsch sofort reagieren.“ Als „Hörrohr im Publikum und Stimmungsfühler“ fungiert die ihn stets bei den Auftritten begleitende Ehefrau, die sich längst damit arrangiert hat, dass ihr Gatte auf musikalischer Ebene eine andere vergöttert: „Helene Fischer ist mein großes Idol“, gesteht der Alleinunterhalter und erwähnt auch, dass er sich schon einige Male auf Spurensuche in ein Ausflugslokal am Wörthsee begeben habe, das von der am nahen Ammersee lebenden Schlagergöttin angeblich öfter besucht wird. Bislang hat Brucks Schlagerkönig dort aber vergeblich nach der Schlager-Queen Ausschau gehalten.

Das Heimspiel-Konzert

Samstag, 7. Januar, 20 Uhr, Central-Café (Augsburger Straße), Eintritt frei. Hörproben im Internet unter www.uwefürst.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.