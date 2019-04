Nach Wasserschaden: Firma beschädigt Gasleitung

Schreck am Feiertag: Bei Reparaturarbeiten nach einem Wasserschaden wurde in der Allinger Parsbergstraße eine Gasleitung beschädigt.

Alling–Am frühen Morgen kam es in der Parsbergstraße zu einem Wasserschaden. Die Straße wurde überschwemmt, es kam zum Druckabfall in einigen Haushalten. Eine Spezialfirma rückte an, um den Schaden zu reparieren. Dabei beschädigten die Mitarbeiter versehentlich eine Gasleitung. Es entwich eine geringe Menge an Gas, Gefahr bestand nicht.

Das Leck wurde rasch geflickt. Allerdings sind weitere Reparaturarbeiten nötig. Aus diesem Grund bleibt die Parsbergstraße zwischen der Bushaltestelle an der Griesstraße und Am Hirthaus auf unabsehbare Zeit gesperrt.