Stadtkapelle feiert 25-jähriges Bestehen

Von: Ulrike Osman

Die Konzerte der Ensembles sind facettenreich. Das Repertoire ist nicht nur traditionell, auch Film- und Popmusik gehört zum Programm. © mm

Eine Stadt ohne Stadtkapelle – das war für Alt-OB Sepp Kellerer schon immer undenkbar. Vor 25 Jahren wurde aus dem Wunsch Realität.

Fürstenfeldbruck – Was mit acht Musikern begann, hat sich inzwischen zu einer Kapelle mit hohem musikalischen Niveau und gutem Nachwuchs gemausert.

Es muss ein großer Moment gewesen sein, als sich am 14. März 1997 im Sitzungssaal des Rathauses 21 Musikbegeisterte trafen, um eine Stadtkapelle zu gründen. Sie lösten ein Wahlversprechen des damaligen Oberbürgermeisters Sepp Kellerer ein – für ihn war eine Stadt wie Bruck ohne eigene Blaskapelle nicht vorstellbar. Das mit acht Musikern zunächst sehr kleine Pflänzchen ist in den 25 Jahren, die seither vergangen sind, prächtig gediehen – sowohl personell als auch musikalisch.

Eine weitere richtungsweisende Entscheidung fiel ein knappes Jahr nach der Gründung. Der Vorstand und der Dirigent Helmut Buchbauer waren sich einig, dass die Kapelle schnell wachsen sollte. Schon im Januar 1998 wurde beschlossen, ein Nachwuchsorchester zu gründen, dessen Mitglieder später in die Hauptkapelle aufsteigen sollten.

Das funktionierte gut, bis es im verflixten siebten Jahr zu einer Spaltung kam. Der damalige Dirigent der Stadtjugendkapelle schied auf eigenen Wunsch aus und gründete einen neuen Musikverein. Fast die ganze Jugend ging mit. Man musste in Sachen Nachwuchs quasi wieder bei null anfangen. Als Paul Roh – heute Dirigent der Hauptkapelle – vom langjährigen Vorsitzenden Josef Willis für die Jugendformation angeworben wurde, bestand sie lediglich aus einer Handvoll Kinder und Jugendlicher.

Abhilfe und einen konstanten Zufluss an neuen Talenten bringen seit 2007 die Bläserklassen an den Grundschulen. Wer hier ein Blasinstrument erlernt, bekommt schnell die Möglichkeit, in einer Formation zu spielen. Der Weg führt über die Juniorbläser in die Stadtjugendkapelle und schließlich in die Hauptkapelle.

Der Anreiz, auf der Bühne vor Publikum zu spielen, ist groß bei den Kindern und Jugendlichen. Deshalb verzichtet die Stadtkapelle bewusst auf eine Altersuntergrenze, auch wenn minderjährige Mitglieder für die Verantwortlichen wegen der Aufsichtspflicht mehr Aufwand bedeuten. Mitspielen darf, wer gut genug ist. „Es geht nach Leistung, nicht nach Alter“, erklärt Paul Roh. Jüngster Musiker ist aktuell ein 13-jähriger Waldhornspieler. Einer der Posaunisten stammt aus der ersten Bläserklasse und war schon mit zwölf fit für die Stadtkapelle.

Die Auftritte der heute rund 60-köpfigen Bläserformation begleiten die Brucker durchs Jahr. Neben dem traditionellen Jahreskonzert gibt es ein Adventskonzert in der Klosterkirche sowie ein vom Jugendblasorchester gespieltes Benefizkonzert in St. Bernhard. Außerdem sorgt die Stadtkapelle für einen zünftigen Auftakt zum Volksfest und spielt auf dem Altstadtfest – dort allerdings nur im Nachmittagsprogramm. Der Abend soll aus Sicht der Stadt modern sein und gehört deshalb regionalen Bands.

Ein bisschen wurmt es Paul Roh und den Vorsitzenden Benedikt Trouw, dass ihrer musikalisch breit aufgestellten Kapelle ein rein traditionelles Repertoire unterstellt wird. „Es gibt Auftritte, da spielen wir keinen einzigen Marsch“, sagt der Dirigent. Film- und Popmusik gehören ebenso zum Programm wie Klassisches – wer schon mal auf einem Jahreskonzert war, weiß das.

Beweise wird auch das Jubiläumskonzert am Wochenende liefern. „Wir gehen wieder an unsere Grenzen“, kündigt Roh an. Er ist stolz, dass unter anderem ein Stück von Tschaikowsky zu hören sein wird, das höchste Ansprüche an die Musiker stellt. Bei allen Beschwernissen hat die Zeit der Corona-Beschränkungen das Niveau der Stadtkapelle eher noch angehoben, findet der 46-Jährige. Für die Online-Proben bereiteten sich alle besonders gut vor, da jeder am heimischen Mikro alleine war und Fehler sich nicht in der Masse verspielen konnten.

Von einer deutlichen Entwicklung des musikalischen Niveaus spricht auch Ronny Grundmann, einer der dienstältesten Musiker. Manchmal staunt er, wenn er die Noten sieht, die Paul Roh austeilt. Viel zu schwierig wirkt manches Stück auf den ersten Blick. Und dann funktioniert es doch. „Mit viel Üben und Proben und viel Schweiß des Dirigenten.“

Inzwischen haben sich unter dem Dach der Stadtkapelle weitere Ensembles gebildet, darunter die Brucker Tanzlmusi, AmperBlech und die Klarinetten-Gruppe „Frech ohne Blech“. Die Gefahr, dass sich diese Formationen bei zunehmendem Erfolg vom Mutterschiff abkoppeln, hoffen Trouw und Roh durch das gute Vereinsklima in Grenzen zu halten. Nicht nur Ronny Grundmann findet, dass ihnen das gelingt. „Es macht einfach Spaß, dabeizusein.“

