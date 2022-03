Alte Druckerei spendet Einnahmen aus Eintrittspreis für Party

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Eine Party in der Alten Druckerei im Jahr 2019. © Privat

Darf man im Angesicht des Krieges in der Ukraine Spaß haben und feiern? Wen diese Frage umtreibt, der findet vielleicht am Samstag, 12. März, in der Alten Druckerei in Fürstenfeldbruck den passenden Kompromiss.

Fürstenfeldbruck – Dort kann man feiernd Gutes tun. Die Einnahmen kommen ukrainischen Flüchtlingen zugute.

„Es ist ganz einfach unser Grundethos, dass wir helfen wollen“, sagt Markus Bauer von der Mahavi Group, der die Alte Druckerei gehört. Und so habe man überlegt, wie man das machen kann. Mit Christian Raatz, Betriebsleiter der Alten Druckerei, entschied man schließlich, die Eintrittseinnahmen eines Abends im Club zu spenden.

Neon-Stil

„Wir veranstalten am Samstag einen Disco-Abend im Neon-Stil“, sagt Raatz. Die Alte Druckerei sei in entsprechenden Farben dekoriert. Raatz hofft, dass am Samstag ähnlich viele Besucher kommen, wie vergangenes Wochenende, als die Discos nach der Corona-Schließung erstmals wieder öffneten. „Da waren wir sehr gut besucht.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Rund 450 Menschen passen in die Alte Druckerei. Raatz hofft auf Eintrittseinnahmen in Höhe von 2000 bis 3000 Euro, die dann auf das Ukraine-Spendenkonto der Stadt fließen sollen. „Wir wollten, dass das Geld in Bruck bleibt, und so kommt es ukrainischen Flüchtlingen zugute, die hier eine Unterkunft suchen“, sagt Raatz.

Solidarität

Dass die Pandemie in der Gastronomie für Einnahmeausfälle gesorgt hat, spielte laut Bauer bei der Entscheidung, zu spenden, überhaupt keine Rolle. „Helfen ist für uns selbstverständlich.“ Das sei eine Frage der Solidarität.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

Die Alte Druckerei, Hasenheide 11, hat am Samstag von 22.30 bis etwa 5 Uhr geöffnet. Es gilt die 2G-Plus-Regel (genesen, geimpft und entweder getestet oder geboostert). Der Eintritt kostet sieben Euro pro Person und wird komplett gespendet. ad

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.