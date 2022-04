Alte Frau zuhause ausgeraubt

Von: Klaus Greif

Die Polizei sucht die Unbekannten, die ins Haus einer alten Frau eindrangen. © dpa

Unbekannte sind am helllichten Tag in das Haus einer alten Frau in Bruck eingedrungen. Als die Dame überraschend heimkam, hinderten die Täter sie daran, Hilfe zu holen.

Fürstenfeldbruck - Zwei Diebe sind am Freitag gegen 11.15 Uhr in das Haus einer älteren Frau eingedrungen und Bargeld gestohlen. Die Bewohnerin überraschte die Räuber zwar, während diese das Haus durchsuchten. Verhindern konnte sie die Tat aber nicht. Die Männer hinderten sie daran, Hilfe zu rufen und flüchteten mit der Beute. Wie die Täter in das Haus an der Rosenstraße kamen, ist aus der Sicht der ermittelnden Kripo noch unklar.

Die alte Frau erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Sie kann die Täter aber recht gut beschrieben. Beide waren demnach etwa 1,75 Meter groß und 30 Jahre alt. Sie sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Einer der beiden trug dunkle Kleidung, Handschuhe und eine Cap. Der zweite war heller angezogen und trug ebenfalls Handschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief bislang ergebnislos.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht nach Zeugen, die am Freitag gegen 11.15 Uhr zwei Männer in der Rosenstraße und Umgebung beobachtet haben. Auch sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit oder an den Tagen davor sind von Interesse. Hinweise werden von der unter der Telefonnummer (0 81 41) 6120 entgegengenommen