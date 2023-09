Bankmitarbeiter aufmerksam: Telefonbetrüger scheitern mit Schockanrufen

Von: Thomas Steinhardt

Schockanrufe sind eine besonders üble Betrugsmasche (Symbolbild) © DPA/karl-Josef hildenbrand

Zwei Frauen (79 und 83) sind auf Schockanrufe hereingefallen. Zwei Bankmitarbeiter verhinderten aber Schlimmeres.

Fürstenfeldbruck /Dachau - Die zwei Frauen im Alter von 79 und 83 Jahren wurden am Montagnachmittag telefonisch mit einer bösen Geschichte konfrontiert. Ihre Töchter hätten einen schweren und sogar tödlichen Verkehrsunfall verursacht, behaupteten Anrufer jeweils. Professionell übten die Kriminellen während des Telefonats Druck auf ihre beiden Gegenüber auf, berichtet die Kripo. Nur mit einer umgehenden Geldzahlung würden sie eine sofort zu vollziehende Haftstrafe bei ihren Kindern noch abwenden können, so die Behauptung der Anrufer.

In Dachau und in Bruck

Im festen Glauben, ihren Töchtern helfen zu können, kontaktierten die beiden Frauen unabhängig voneinander jeweils ihre Hausbanken in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck, um Geld abzuheben.

Im Fall der 83-jährigen Rentnerin aus Karlsfeld forderten die Betrüger 60 000 Euro, im Fall der 79- jährigen Rentnerin aus Althegnenberg 30 000 Euro.

Die beiden Bankmitarbeiterinnen reagierten umsichtig und gut geschult, lobt die Kripo. Sie überzeugten ruhig und gut informiert ihre Kundinnen davon, dass es sich in beiden Fällen um eine dreiste Betrugsmasche Krimineller handeln würde und verhinderten somit eine Geldübergabe an die Betrüger. Die vermeintlichen Opfer meldeten die Fälle bei der Polizei und erstatteten Anzeige wegen versuchten Betrugs.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bedankt sich bei beiden Bankmitarbeiterinnen für das beherzte Eingreifen. „Nur durch ihr sofortiges Handeln und ihr Engagement konnte ein großer Vermögensschaden an den Rentnerinnen verhindert werden.“

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck rät in diesem Zusammenhang nochmals zu nachfolgenden Verhaltenstipps:

1) Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

2) Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

3) Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

4) Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

5) Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

6) Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

7) Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf bzw. Betrug über Messengerdienste finden Sie im Internet auf den Seiten der Präventionskampagnen „Leg auf!“ und „Lösch das!“.

