Mit Neuerung und Comeback: Altstadtfest macht Fürstenfeldbrucks gute Stube zur Partymeile

Von: Ingrid Zeilinger

Die Hauptstraße wird wieder zur Partyzone: Im vergangenen Jahr kehrte das Altstadtfest aus der Corona-Pause zurück. Auch in diesem Jahr wird rund um den Marktplatz drei Tage gefeiert. © Peter Weber

Drei Tage wird Brucks gute Stube zur Partyzone. Denn das Altstadtfest steigt von Freitag bis Sonntag. In der Dachauer Straße gibt es eine Neuerung.

Fürstenfeldbruck – Im vergangenen Jahr war die Enttäuschung groß, als der Leonhardsplatz beim Altstadtfest leer blieb. Denn die Ministranten von St. Magdalena, die ihn Jahr um Jahr mit Leben gefüllt hatten, konnten das nicht mehr stemmen. „Die Pfarrei wollte das finanzielle Risiko nicht mehr tragen“, erklärt Ministrant Laurin Neumeyer. Das war das Aus. Der Skiclub erfuhr davon. „Wir dachten, es wäre schade“, sagt Sportwart Ludwig Sinzinger. Der Skiclub liebäugelte schon länger damit, sich am Altstadtfest zu beteiligen. Nun bot sich die Chance: „Verwaltung können wir sehr gut, Party organisieren können die Ministranten“, sagt Sinzinger.

Der Skiclub kümmert sich um Verträge mit Bands, alles Finanzielle und Organisatorische. Für den Ablauf vor Ort sind die Minis als Experten verantwortlich – denn sie geben ihre Erfahrung von Generation zu Generation weiter. Man habe schon befürchtet, nach einem Jahr Pause sei man raus, sagt Laurin Neumeyer. Denn man sei von mehreren Seiten angesprochen worden, dass das Angebot fehle. Umso größer ist die Freude, dass sie wieder an alter Stätte ihre Stände aufbauen. Es gibt Drinks, Cocktails, Steak und Bratwurstsemmeln – und natürlich vegetarische Kost. Auch die Bühne wird wieder bespielt. Hier kommt das Jugendzentrum Nord ins Boot: Es leiht den Minis die Technik. „Dafür bespielen seine Bands am Sonntag die Bühne“, berichtet Neumeyer.

Mehr Vereine dabei als vor Corona

Auch bei der Stadt begrüßt man die Entwicklung „Es freut uns, dass es dort wieder einen tollen Treffpunkt gibt“, sagt Daniel Brando, der das Altstadtfest im Rathaus organisiert. Neben dem Skiclub ist auch der kroatisch-deutsche Verein erstmals dabei. „Es machen mehr Vereine mit als vor Corona“, sagt Brando. Einzig das Programm auf den fünf Bühnen werde eher von externen Gruppierungen gestemmt (siehe Kasten).

Die Straßen sind wieder gut mit Ständen gefüllt. Es gebe sogar eine Warteliste, berichtet Brando. Einzig die Baustelle in der Pucher Straße reißt eine Lücke. Geboten ist für alle Altersklassen etwas. Das Programm für die Kleinsten rückt vom Viehmarktplatz in die Dachauer Straße, die am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr zur Kinderstraße wird. Der Abenteuerspielplatz, der Verein Kurz mal helfen und das Spielmobil haben alles, was das Kinderherz begehrt. „Der Viehmarktplatz war zu weit weg für die Eltern“, erklärt Brando.

Eröffnung am Freitagabend auf der Amperbrücke

Los geht das große Partywochenende am Freitag um 18.45 Uhr. Dann eröffnet erstmals OB Christian Götz um 18.45 Uhr auf der Amperbrücke das Altstadtfest – zusammen mit den königlich privilegierten Feuerschützen. Die Geschäfte dürfen am Sonntag öffnen. Die Haupt-, Schöngeisinger-, Pucher-, Ausburger-, Maisacher-, Kirch- und Dachauer Straße sind von Freitag, 9 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Eine Bushaltestelle ist am Volksfestplatz, Taxistände sind an der Maisacher-, Julie-Mayr- und Fürstenfelder Straße. Das Programm steht auch auf der Internetseite www.fuerstenfeldbruck.de.

Das ist an den drei Tagen auf den fünf Bühnen alles geboten Freitag, 21. Juli, 19 bis 24 Uhr Hauptstraße: 18.45 Uhr Böllerschützen auf der Amperbrücke und Begrüßung durch OB Christian Götz; 19 Uhr Arabella Band auf Sparkassenbühne; 19 Uhr Jazoum auf Rathausbühne; 20 Uhr Young Revolution der Heimatgilde; 21 Uhr Zumba-Show.

Augsburger Straße: 20 Uhr Reload.

Leonhardsplatz: 19 Uhr Aerbe; 20.45 Uhr Cheerio Joe; 22.30 Uhr Rebels of the Jukebox.

Schöngeisinger Straße: 19 Uhr L+M; 21.30 Uhr Tina Schüßler Band mit Autogrammstunde im Anschluss.

Samstag, 22. Juli, 12 bis 24 Uhr Hauptstraße: 15 Uhr Taekwond-Do-Vorführung; 15 Uhr Old School Big Band auf Rathausbühne; 15.40 Uhr Children of Dance der Faschingsfreunde; 15.50 Uhr Kims Kindertanz; 16.10 Uhr Schmankerlgarde der Narrhalla Oberschleißheim; 16.30 Uhr Cheerleader des TuS; 16.50 Uhr Hip Hop Show; 17.15 Uhr Brucker Kids der Heimatgilde; 17.35 Uhr Line Dance der Flying Eagles; 19 Uhr Manyana auf der Sparkassenbühne; 19 Uhr Sauwiud auf der Rathausbühne; 20 Uhr Hip Hop Teens; 21 Uhr Elements of Dance der Faschingsfreunde; 23 Uhr The Boyz der Faschingsfreunde.

Augsburger Straße: 17 Uhr Henry Caddia Band; 19 Uhr Reload.

Leonhardsplatz: 15 Uhr Modern Music School; 18 Uhr Seven To Nine; 20.15 Uhr AC Roses; 22.30 Uhr Relativ Rapid.

Schöngeisinger Straße: 18 Uhr Hardy’s Band; 21.30 Uhr Label Z.

Sonntag, 23. Juli, 12 bis 22 Uhr Hauptstraße: 10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst; 12.30 Uhr Jiri Mares Band auf Sparkassenbühne; 14-18 Uhr Sambavaria; 14 Uhr Line Dance der Small Town Dancers; 14.30 Uhr Siegerehrung Stadtradeln; 14.30 Uhr Jugendblasorchester der Stadtkapelle auf Rathausbühne; 15.10 Uhr Brucker Kids der Heimatgilde; 15.30 Uhr Sambavaria; 15.50 Uhr Fun Unlimited; 16.10 Uhr Schleißheimer Narrenrat; 18.30 Uhr Trouble Shooters auf Sparkassenbühne; 18.30 Uhr Leiwand auf Rathausbühne; 19 Uhr Turnergarde Moorenweis; 20 Uhr Les Cancannettes Can Can der Faschingsfreunde.

Augsburger Straße: 11 Uhr Schlagerkönig Uwe Fürst; 15 Uhr Tanzkaffee mit Marion und ihren Männern; 17 Uhr Halifax & Friends; 20 Uhr Wirtrio.

Leonhardsplatz: 14 Uhr Caro Kelley; 15.20 Uhr Clear Blue Sky; 16.40 Uhr 4hours2capital; 18 Uhr First One Sucks; 19.20 Uhr Brainscha; 20.40 Uhr Der chöne Pernhard.

Schöngeisinger Straße: Tag der Reservisten Kreisgruppe Amper-Würm; 16 Uhr Hannah; 17 Uhr Hee Haw Picking Band.

In der Dachauer Straße ist am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr Kinderprogramm. Der Programmflyer steht auf der Internetseite www.fuerstenfeldbruck.de und liegt am Infostand an der Schöngeisinger-/Ecke Hauptstraße aus.



