Am Dienstag läuft der erste Live-Stream aus dem Brucker Stadtrat

Der erste Livestream aus dem Brucker Stadtrat steht bevor: Am Dienstag, 27. Juli, startet die Übertragung um 19 Uhr.

Fürstenfeldbruck - Mit großer Mehrheit hatte der Stadtrat im vergangenen Jahr beschlossen, dass für eine Testphase von zwei Jahren die Sitzungen des Gremiums per Livestream übertragen werden. Je nach Interesse der Bevölkerung soll dieser Service fortgeführt oder wieder eingestellt werden. Der Startschuss hierfür fällt nun in der letzten Sitzung vor der Sommerpause am Dienstag, 27. Juli, um 19 Uhr. Die Übertragung findet man jeweils online auf der Webseite der Stadt unter www.fuerstenfeldbruck.de. Im Anschluss wird die aktuelle Sitzung für zwei Wochen gespeichert im Bereich Politik/Livestream Stadtrat. Danach wird diese gelöscht. Sollte ein Mitglied des Stadtrates oder eine dritte Person keine Einwilligung für die Film und Tonaufnahmen erteilt haben, entsteht in der Übertragung eine entsprechende Pause. Es wird ein Hinweis eingeblendet.