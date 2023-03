Rekultivierung nach dem Kiesabbau: Am Pucher Meer rücken die Bagger an

Von: Lisa Fischer

Noch graben die Bagger am Pucher Meer. Später folgt der Durchstich zum bestehenden Badesee. © Weber

Das Pucher Meer soll künftig doppelt so groß werden wie bisher. Nach dem Ende des Kiesabbaus wird das Areal nun als Naherholungsgebiet hergerichtet. Doch bevor die ersten baden können, rücken erstmal die Bagger an.

Fürstenfeldbruck – Nach dem Ende des Kiesabbaus steht nun die Rekultivierung der Fläche im Brucker Nordwesten an. Das Pucher Meer wird mit einem Durchstich zum benachbarten Baggersee vergrößert. Der beliebte Badesee verdoppelt sich damit nahezu – und die Stadt gewinnt ein Biotop.

Sträucher entfernt

Der See entsteht in einem ehemaligen Kiesabbaugebiet. Die Firma Kiesgrubenrekultivierung Oberbayern GmbH (KRO) hat dort bis Ende 2022 den Rohstoff gewonnen. Im Zuge der Genehmigung für den Kiesabbau verpflichtete sich das Unternehmen gleichzeitig, dass nach Ende des Abbaus das Gelände um den Baggersee rekultiviert werden muss. Dazu gehören auch Rodungmaßnahmen. In den vergangenen Tagen wurden Sträuchern rund um das Gewässer entfernt, erklärt Thomas Vilgertshofer, Geschäftsführer von KRO. „Bäume stehen in diesem Bereich sowieso keine.“

Die Arbeiten wurden mit dem Landratsamt und der Unteren Naturschutzbehörde besprochen. Auch OB Erich Raff habe man in diesem besonderen Fall hinzugezogen, sagt Vilgertshofer.

Nach den Rodungsarbeiten wird KRO das Gelände wie mit den Behörden besprochen planieren, erklärt der Geschäftsführer. Dafür wird unter anderem Kies ausgehoben und mit Hummus aufgefüllt. Die von Vilgertshofer bezeichneten „Grobarbeiten“ würden bis Ende März oder Anfang April laufen.

Danach zieht sich das Unternehmen in diesem Bereich zurück und übergibt das Areal der Stadt Fürstenfeldbruck sowie dem Erholungsflächenverein. Diese beginnen mit den Feinarbeiten, wie Pflanzungen und das Anlegen von Wegen, erklärt Vilgertshofer.

Biotop

Währenddessen wird im nördlichen Bereich des Geländes, Richtung Schießanlage Neulindach, von KRO Kies im Trockenabbau gefördert. Geplant sei, die Arbeiten hier spätestens Ende des Jahres zu beenden. „Danach füllen wir die Grube auf“, sagt Vilgertshofer. „Es soll später ein Biotop entstehen.“

Wenn das Biotop fertig ist, können dort später einmal Echsen und weitere Tiere aus einem 6000 Hektar großen Gelände entlang der Straße nach Lindach umgesiedelt werden. Diesen schmalen Streifen zwischen dem Pucher Meer 2 und der Straße nach Lindach durchzieht aktuell noch ein Wall. „Die Fläche soll ebenso einmal gerodet werden“, erklärt Vilgertshofer. Bevor das passiert, müssen jedoch die Tiere dort in Richtung des Biotopes im Norden umgesiedelt werden.

