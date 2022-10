Amateurfunker öffnen den Mausfans ihre Türen

Von: Ingrid Zeilinger

Mit Unterstützung von Wolfgang (l.) unternimmt Elina in Begleitung ihres Vaters die ersten Funkversuche. © Helmut Berka

Um spannende Verbindungen ging es beim diesjährigen Maus-Türöffnertag von WDR und der Sendung mit der Maus. Die Brucker Funkamateure nutzten die Gelegenheit, um ihr Hobby vorzustellen.

Fürstenfeldbruck – Die Mitglieder des Ortsverbandes im Deutschen Amateurradioclub (DARC) richteten neben zwei Kurzwellenstationen auch eine UKW-Station für lokalen Funkbetrieb ein.

Die Satellitenanlage ermöglichte Kontakte zwischen Indien im Westen, Brasilien im Osten, Spitzbergen im Norden und der Antarktis im Süden.

Und es kamen nicht nur Gäste aus Bruck. Elina und Yannis waren mit ihren Eltern aus Buchloe angereist. „Wir sind zum fünften Mal dabei, und langsam gehen uns die Ziele dahoam aus“ erzählte ihre Mutter. Nach einer kurzen Einweisung von Wolfgang (Rufzeichen DK4MZ) lauschten die beiden gespannt über die Satellitenstation einer Verbindung zwischen Antarktis und Baunatal. Unterstützt von Wolfgang führte Elina mit dem Ausbildungsrufzeichen DN2MA ihre erste Funkverbindung mit Frieda DL4RDM auf UKW. Die Mitglieder freuten sich über das zweistündige Interesse am Amateurfunk.

Rechtzeitig zum Höhepunkt – der geplanten Funkverbindung in die Antarktis – trafen die zwölfjährigen Mia und Davit ein. „DL0FU hier ist DP0GVN, seid ihr da?“ tönte es aus dem Lautsprecher. Karsten aus der Forschungsstation Neumayer III rief die Brucker Clubstation. Mia wollte von ihm wissen, was er in der Antarktis macht. Kurz erklärte Karsten die unterschiedlichen Aufgaben des Teams. Davit‘s Frage nach dem Essen auf der Station beantwortet Alicia, die Geophysikerin im 42. Überwinterungsteam. Sie bedauerte, dass es das Gewächshaus der NASA, das im vergangenen Jahr für frisches Gemüse auf der Station gesorgt hat, nicht mehr gibt. Zuletzt informierte Karsten noch über das aktuelle Wetter – minus 20 Grad und starker Wind –, dann ist die Verbindung zum anderen Ende der Welt wieder vorbei.

Der neunjährige Leo aus München kam noch mit seinem Vater und unterhielt sich mit Wolfgang auf UKW. Für die Brucker Funkamateure war die Teilnahme eine gelungene Premiere. Das Interesse der Besucher habe sie nicht nur sehr gefreut, sondern auch sehr überrascht, berichtet der Ortsvorsitzende Helmut Berka.

