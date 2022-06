Brucker Gastro-Team nun auch am Ammersee

Von: Peter Loder

Auf der Terrasse der Seepost Schondorf: (v.l.) Hans Schmölz, Markus und Nina Bauer, Anja Schmölz, Nadin und Viktor Fischer. © mm

Der Expansionskurs des Brucker Gastro-Teams Mahavi geht weiter. Wieder hat das Wirte-Trio eine Traditionsgaststätte aufgemöbelt.

Schondorf/Fürstenfeldbruck - 180 festangestellte Mitarbeiter zählt die Gruppe inzwischen. Doch Wachstum um jeden Preis ist nicht ihr Ziel. Nach dem Pavillon Beach am Brucker Amperstausee, der Gastronomie am Pucher Meer, dem Strandhotel Berg am Starnberger See und der Casa Colonial auf der Mittelmeerinsel Ibiza geht die Mahavi-Gruppe am Ufer des nächsten Gewässers vor Anker – zumindest gastronomisch. Das Team übernimmt die Seepost in Schondorf am Ammersee (Kreis Landsberg).

Markus, Hans und Viktor

Seit sechs Jahren ist das Dreigestirn aktiv. Mahavi, gebildet aus den Anfangsbuchstaben der Vornahmen von Markus Bauer, Hans Schmölz und Viktor Fischer, ist längst weit über Fürstenfeldbruck hinaus ein Begriff. Die Schondorfer Seepost wurde 1840 erstmals erwähnt, 1905 restauriert und 2005 nach vierjähriger Pause wieder in Betrieb genommen. Die Wirtschaft samt idyllischem Biergarten direkt gegenüber der Dampfer-Anlegestelle hat ihr bayerisches Flair über die Zeit gerettet. Von der Sonnenterrasse haben die Gäste einen Postkarten-Blick über den Ammersee bis Kloster Andechs.

Berühmter Maler liebte einst die Wirtstochter

Die Seepost passt perfekt ins Portfolio der Mahavi-Gruppe. Vor der Eröffnung wurde sie sechs Monate lang komplett saniert. Auch das gesamte Inventar wurde erneuert. Prunkstück in der 100 Besucher fassenden Gaststube ist der Nachbau des Kachelofens, der einst das Haus des Malers Wilhelm Leibl erwärmt hat. Der 1844 geborene Leibl war Stammgast in der Seepost. Der aus Köln stammende Wahlbayer hatte sich in die Wirtstocher verliebt. Der Kachelofen-Nachbau stammt von dem Münchner Künstler und Bayern-Botschafter Thomas Neumann. Auch etliche Leibl-Bilder hat er mit Genehmigung der jeweiligen Museen für die Seepost reproduziert.

Auf der Speisekarte stehen am Schondorfer Mahavi-Standort vornehmlich bayerische Schmankerl. Aber auch mediterrane Spezialitäten serviert Küchenchef Lukas Thies. Das Fleisch lässt er sich vom Germeringer Stanishof liefern. Auch die anderen Zutaten stammen aus regionaler Produktion.

Ausgeschenkt wird bei Seepost-Geschäftsführerin Julia Desemo Bier aus der Münchner Augustiner- und Brucker Kaltenberg-Brauerei. Zur Eröffnung im Rahmen des Schondorfer Sehnsuchts-Festivals waren zahlreiche Ehrengäste gekommen, darunter Bürgermeister Alexander Herrmann, Landsbergs Landrat Thomas Eichinger und der Landtagsabgeordnete Alex Dorow (CSU).

Jetzt müssen neue Büros her

Mit der Übernahme der Seepost ist nach Angaben von Viktor Fischer die zuletzt intensiv betriebene Wachstumsphase der Mahavi-Gruppe vorläufig abgeschlossen. Das Unternehmen mit seinen mittlerweile 180 fest angestellten Mitarbeitern hat seine Zentrale im Fuchsweber-Haus an der Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck. In der Amperstadt, in der die Erfolgsgeschichte ihren Ausgang nahm, gehören zu dem Unternehmen, neben den erwähnten wassernahen Standorten auch Bottles’n’Burger, Martha Pizzarei, Marthabräu, Parkcafé und die Event-Location Alte Druckerei. Der geplante Bau einer Lagerhalle in der Hasenheide sei vorläufig zurückgestellt, so Fischer. Stattdessen sollen weitere Büroräume im Schreiner-Haus von Karl Danke gegenüber dem Marthabräu bezogen werden.

