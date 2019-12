Amper glänzt im Schein der Luzienhäuschen

Traditionsveranstaltung am Freitagabend

Nach wochenlangem Basteln, unzähligen Tuben Kleber und fantasievollen Ideen war es endlich soweit: Am Freitagabend wurden die kunterbunten Luzienhäuschen zum traditionellen Luzienhäuschen-Schwimmen in die Amper gesetzt. Gut zwei Wochen lang konnten die rund 250 Kunstwerke zuvor von Besuchern in der Sparkassenfiliale am Marktplatz aus nächster Nähe bewundert werden.