Amperbrücke  bald wieder befahrbar - doch dann folgt die nächste Sperrung

Der neue Stahlträger ist eingebaut, die Sanierung der Amperbrücke in der Brucker Innenstadt so gut wie abgeschlossen. Die seit sechs Wochen geltende Sperrung kann damit bald aufgehoben werden.

Fürstenfeldbruck – Voraussichtlich ab Freitagabend kann der Verkehr wieder über die denkmalgeschützte Brücke rollen. Doch wohl bereits ab kommendem Montag müssen sich Autofahrer in der Kreisstadt auf die nächste Umleitung einstellen, die freilich nur dann in Kraft tritt, wenn die Amperbrücke wirklich wieder befahrbar ist.

Weil die Stadtwerke Fernwärmeleitungen verlegen und einen Neubau ans Netz anschließen, wird die Schöngeisinger Straße zwischen der Kapuziner- und der Puchermühlstraße komplett gesperrt. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss nur einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Die Umleitung führt eng um die Baustelle herum – über die Puchermühl-, die Ludwig- und die Kapuzinerstraße. Damit es dort nicht zu größeren Staus kommt, richtet die Stadt auf der Umleitungsstrecke Halteverbotszonen ein. Wer die Baustelle weiträumig umfahren möchte, kann die Landsberger-, die Waldfriedhof-, die Kurt-Schumacher- und die Wilhelm-Busch-Straße bis zur Augsburger Straße im Norden der Kreisstadt nehmen.

Eine weitere Umleitung ist für große Lastwagen eingerichtet. Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 16 Tonnen dürfen die Amperbrücke auch nach deren Sanierung nicht überqueren. Für sie führt der Weg normalerweise ebenfalls über die Schöngeisinger Straße. Damit sich Sattelschlepper aber nicht durch die relativ schmalen Straßen der Auto-Umleitungs-Strecke zwängen müssen, werden sie von Norden kommend bereits an der Marthabräustraße von der B 2 ausgeleitet. Die Brummis sollen dann den Planungen zufolge bis zur Puchermühlstraße fahren und diese in südlicher Richtung bis zur Schöngeisinger Straße. Diese Umleitung gilt auch für die Gegenrichtung.

Auswirkungen hat die Sperrung auch auf den Busverkehr. Drei Stopps an der Schöngeisinger Straße entfallen. Für sie sind Ersatzhaltestellen an der Pucher Straße 28 sowie an der Aicher Straße 4 eingerichtet. Die Sperrung der Schöngeisinger Straße dauert voraussichtlich zwei Wochen.

