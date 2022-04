Amperoase: SPD fordert Planungsstopp und unterbreitet Alternativ-Vorschläge

Von: Ingrid Zeilinger

Bei externen Gutachten wurden viele Baumängel an der AmperOase in Fürstenfeldbruck festgestellt, so dass sich eine Sanierung laut Stadtwerke kaum lohne. © Stadtwerke Fürstenfeldbruck

Die SPD-Fraktion unternimmt einen weiteren Versuch, die laufenden Planungen für den Neubau der Amperoase zu stoppen.

Fürstenfeldbruck – In einem Eilantrag an den Stadtrat fordert die Fraktion, dass die Stadtwerke die 2521-Hallenbäder GmbH kurzfristig mit einer Konzeptplanung für den Neubau der Amperoase beauftragt. Berechnet werden sollen drei Varianten mit unterteilbarem und mit Hubboden ausgestattetem Hauptbecken und einem Babybecken: einmal mit acht Bahnen à 25 Metern, einmal mit sechs Bahnen à 50 Metern und einmal mit acht Bahnen à 50 Metern. Bis zur Vorlage und Entscheidung im Stadtrat soll der eingeleitete Planungsablauf ruhen. Eine Entscheidung soll in der nächsten Stadtratssitzung am 2. Mai getroffen werden. In dieser soll auch Stadtwerke-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt über den Stand der Planung berichten.

„Aktuell wird das Hallenbad seitens der Stadtwerke zu klein und zu teuer geplant“, schreibt Antragssteller Mirko Pötzsch. Einsparpotenzial, wie durch die 2521-Hallebäder GmbH, würden nicht oder nur unzureichend genutzt. Das Unternehmen hat sich auf Becken für Gesundheit, Sport und Schwimmenlernen spezialisiert. Whirlpools, Saunen und ähnliches seien optional umsetzbar, heißt es bei dem Anbieter. Da man Hallenbad und Eishalle errichten wolle, würde jede Verteuerung des einen Projekts Auswirkungen auf das andere haben, schreibt Pötzsch weiter. imu

