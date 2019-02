An der S4: Polizei muss entlaufene Kuh erlegen

Auf Höhe Türkenfeld

von Thomas Steinhardt schließen

Auf dem Weg zum Schlachter ist am Montag in der Früh in Türkenfeld in der Nähe der S-Bahn ein Angus-Rind ausgebüxt. Züge der S4 durften nur auf Sicht fahren, teils wurde der Verkehr ganz unterbrochen. Am Ende musste die Polizei das Tier erschießen.