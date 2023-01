Anmeldung für Horte und Mittagsbetreuung

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Kinderbetreuung: Die Anmeldungen laufen. © Uwe Anspach

Ab sofort können Eltern ihre Kinder in den Horten der Stadt (Mitte, Nord, Philipp-Weiß, West und Cerveteristraße) sowie im Hort Regenbogenland der Stiftung Kinderhilfe anmelden.

Fürstenfeldbruck – Die Formulare gibt es in den Horteinrichtungen sowie im Rahmen der Schuleinschreibung. Die ausgefüllten Anmeldebögen sind im jeweiligen Schülerhort abzugeben. Anmeldeschluss ist am Freitag, 17. März.

Anders ist es bei der Anmeldung der künftigen Erstklässler und Bestandskinder für die Mittagsbetreuung. Diese findet in der Woche der Schuleinschreibung vom 13. bis 17. März statt. Die Eltern der Bestandskinder werden von der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe rechtzeitig angeschrieben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Formulare für die Mittagsbetreuung sind bei der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe Fürstenfeldbruck, Am Sulzbogen 56, auf der Internetseite www.nbh-fuerstenfeldbruck.de/kinder-jugendliche-junge-erwachsene/betreuung-anschulen sowie im Rahmen der Schuleinschreibung erhältlich. Sie müssen vollständig ausgefüllt per Post an die Nachbarschaftshilfe oder per E-Mail an die Adresse mb@nbhfuerstenfeldbruck.de verschickt werden.

Die Stadt weist die Eltern darauf hin, dass sowohl für den Hortplatz als auch die Mittagsbetreuung eine Bescheinigung des Arbeitgebers als Nachweis beigelegt werden muss. Weitere Informationen sind über die Horteinrichtung beziehungsweise über den Träger der Mittagsbetreuung erhältlich. Die Zu- und Absagen für die Plätze werden voraussichtlich Anfang Mai an die Familien verschickt. imu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.