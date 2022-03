Ansturm auf den Ostermarkt

Endlich Frühling, endlich wieder Ostermarkt: Tosca Eck vom Garteneck aus Mammendorf kennt die Veranstaltung von Beginn an. „Aber das übersteigt alles Bisherige“, sagt sie zum Publikumszuspruch 2022. © Dieter Metzler

Nach zwei Jahren Zwangspause wollten alle wieder auf den Ostermarkt in der Tenne des Veranstaltungsforums Fürstenfeld: Die knapp 60 Aussteller und Fieranten sowie der Veranstalter waren begeistert vom großen Zustrom der Besucher.

Fürstenfeldbruck – „Ich war gespannt, wie angesichts der steigenden Infektionszahlen der Markt angenommen werden würde“, sagte Veranstalter Florian Saur zu Beginn der Veranstaltung. Er war aber optimistisch, „weil die Menschen endlich einmal wieder etwas Positives, etwas Schönes erleben wollen“.

Der Auftakt am Freitagnachmittag war jedenfalls einmalig, so die Meinung vieler Fieranten unter den knapp 60 Ausstellern und Händlern, die die zwei Etagen in der Tenne mit Kreativem und Selbstgebasteltem nicht nur zum Thema Ostern füllten. Am Samstag kamen rund 1200 Besucher. Am Sonntag ging es auch rund, sodass es wohl insgesamt rund 4000 Besucher sein werden.

Lange vor Öffnung des Markts am Freitag um 14 Uhr hatte sich eine Besucherschlange im Innenhof der Tenne gebildet. Saur berichtete, alle hätten auf Abstand geachtet und Maske getragen. Auch bei der Einlass-Kontrolle gab’s keine Probleme. Wer dann drin war, genoss die Stimmung – so wie das junge Pärchen aus der Kreisstadt, Romana und Moritz. Sie sagten, es sei „einfach schön, nach so langer Zeit wieder einen Markt besuchen zu können“. Den Eintrittspreis von vier Euro fanden sie in Ordnung. „Ob wir etwas kaufen, entscheiden wir spontan.“

Standlbesitzerin Ingeborg Kienzl aus Schondorf, die mit Tochter Nina Keramikartikel, Schmuck und selbstgeschneiderte Kleider und Blusen anbot, freute sich über den Zustrom: „Es sind heute schon viele Leute da, aber viele nur mit den Augen.“ Doch das Geschäft werde schon anlaufen.

Bei der filigranen Arbeit: Hobbykünstlerin Kerstin Hanusch aus der Lausitz. © Dieter Metzler

Fest steht, dass der Fürstenfelder Ostermarkt trotz Pause nichts von seiner Attraktivität eingebüßt hat. Er sei früher nicht begeistert gewesen von solchen Märkten, sagte Alfons Runggaldier, Bildhauermeister aus Südtirol. Doch das Ambiente des Klosters Fürstenfeld habe es ihm angetan: „Ich komme immer gerne.“ Er freut sich auch schon auf die Gartentage im Juni. Zudem lobt der Künstler das Brucker Publikum: „Die Menschen hier sind alle sehr freundlich.“

Auch Hobbykünstlerin Kerstin Hanusch, von Beruf Lehrerin aus Schleife/Lausitz, hat Bruck und die Umgebung ins Herz geschlossen. Seit 2010 ist sie am Ostermarkt mit bunt verzierten Ostereiern vertreten. Ihre Werke zeigen sorbische Motive, hergestellt in für die Lausitz traditioneller Wachsbatik.

Peter Helmes-Kronschnabl, der mit seiner Frau Gisela in der Kreisstadt eine Hutmanufaktur und Filzwerkstatt besitzt, betonte angesichts der vielen Besucher: „Man spürt, dass die Leute so richtig gierig auf Veranstaltungen sind.“ Tosca Eck vom Garteneck aus Mammendorf, die Accessoires für Garten und Wohnen sowie Vintage-Artikel präsentierte, freute der Erfolg der Veranstaltung ebenfalls: „Ich bin seit Anfang an beim Ostermarkt dabei, aber das übersteigt alles Bisherige.“

Ein Prosit auf den Fürstenfelder Ostermarkt: Michael Kerschbaum (r.) mit Kollege Gregor. © Dieter Metzler

Michael Kerschbaum der mit Kollege Gregor und Likören, Edelbränden, Gin und Naturseifen aus dem Bayerischen Wald nach Bruck gekommen war, hatte Spaß daran, wieder unter Leuten zu sein. „Auch wenn die Gesichter mit Masken verdeckt sind, das Leuchten der Augen kommt bei den Besuchern spätestens, wenn sie einen Probeschnaps bei uns getrunken haben.“

von Dieter Metzler