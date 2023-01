Coole Idee: Lagerverkauf für Stoffe in Eisdiele

Von: Dieter Metzler

Geschäftsinhaberin Juliane Egert (l.) kommt kaum zum Verschnaufen. Auch Stammkundin Helene Borcher kann nicht widerstehen und kauft Stoffe ein. © dieter metzler

Das Stoffgeschäft von Juliane Egert ist in Bruck bekannt und beliebt. Erstmals bietet sie nun einen Outlet-Verkauf in einem derzeit leer stehenden Eiscafé an, um Platz für neue Ware zu schaffen. Und die strömen in den Laden.

Fürstenfeldbruck – Auf die Idee, einen Outlet-Verkauf in einem Pop-up-Store durchzuführen, brachte sie ihre Freundin und Buchhalterin Susanne Kolozei, erzählt Juliane Egert. „Wir haben gemeinsam überlegt, was wir nach dem miserablen Weihnachtsgeschäft mit den Herbst-/Winterstoffen machen sollen.“ Zum Einlagern war kein Platz da. „Garage und Keller waren bis unter die Decke gefüllt.“

Suche nach Geschäft

Ein großes Problem war, kurzzeitig einen entsprechenden Laden zu anzumieten. „Das war wirklich in der Zeit nicht so einfach.“ Egert wollte fast schon aufgeben. Obwohl in der Innenstadt einige Geschäfte leer stehen, drohte das Projekt an zu hohen Mietforderungen oder anderen Unwägbarkeiten zu scheitern. „Da fiel uns die in der Nachbarschaft zu unseren Geschäft über die Wintermonate leer stehende Eisdiele ein“, erzählt Egert.

Doch auch das gestaltete sich problematisch, da sich Dolomiti-Eisdielen-Chef Walter Pancot in Brasilien aufhielt. Letztlich klappte es aber doch noch. „Das Eiscafé öffnet erst wieder am 1. März. Bis dahin ist unser Outlet-Verkauf längst abgeschlossen und das Café in seinem ursprünglichen Zustand hergestellt.“ Zumindest das Equipment, wie Regale und Zuschneidetisch, stellte für die Geschäftsfrau kein Problem dar. „Die Sachen haben wir für unsere Besuche auf Märkten und Messen auf Lager.“

Und so ist es zwar ein wenig eng in der zum Verkauf umgestalteten Eisdiele, aber Juliane Egert freut sich über die Resonanz. Die erste Woche des Outlet-Verkaufs sei einfach überwältigend gewesen. „Bereits am vergangenen Montag, dem ersten Tag, erstreckte sich eine lange Schlange kaufinteressierter Kunden vor dem Geschäft“, erzählt Egert. Und so ging es jeden Tag weiter. „Das hat all unsere Vorstellungen bei weitem übertroffen. Selbst am Freitagabend, als wir bis 20 Uhr geöffnet hatten, ging hier die Post ab.“

Gebrauchte Nähmaschinen

Neben der riesigen Auswahl aus 780 Ballen Mode-, Deko-, Dirndl-und Trachten-Stoffen sowie viele Kurzwaren wie Borden, Bänder und Knöpfe kamen auch gebrauchte Nähmaschinen in den Sonderverkauf. „Ich hoffe, dass ich nach den vier Wochen nichts mehr ins Lager zurücktragen muss“, sagt Juliane Egert. „Dann hat sich der ganze Aufwand gelohnt.“

Und er kommt bei den Kunden an. „Der Outlet-Verkauf ist eine ganz tolle Sache“, freute sich Helene Borcher (74) aus Bruck. „Ich nähe schon seit über 25 Jahren für mich und sogar Hemden für meinen Mann.“

Noch bis zum 12. Februar führt die Juliane Egert, auch im Vorstand des örtlichen Gewerbeverbandes vertreten, den Verkauf durch. Geöffnet hat der Outlet-Laden von Montag bis Donnerstag jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr, freitags von 10 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 14 Uhr.

