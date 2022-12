Ansturm auf Wunschbaumaktion – trotz Krise

Von: Lisa Fischer, Ingrid Zeilinger

Bestücken den Wunschbaum im Brucker Fenster: (v.l.) Ursula Diewald, Thomas Christiani (Fachdienstleiter der Fachambulanz für Suchterkrankungen), Monika Fusseder (Fachdienstleiterin Sozialpsychiatrischer Dienst) und Silvia Dörr. © Peter WEBER

Die Arbeit der Caritas in Fürstenfeldbruck hat nicht aufgehört – auch nicht, als die Hilfsorganisation der Erzdiözese München-Freising im September von einem Hacker-Angriff betroffen war.

Fürstenfeldbruck – Daten wurden geklaut, die verschiedenen Fachdienste waren im Kontakt mit der Außenwelt abgeschnitten. Im Hintergrund arbeiteten die Mitarbeiter trotzdem weiter.

Offiziell meldet sich die Brucker Caritas nun mit ihrem Adventsprogramm zurück.

Für die Advents- und Weihnachtszeit sind einige Aktionen geboten. So läuft noch bis zum 19. Dezember die Wunschbaumaktion in Kooperation mit der Hans-Kiener-Stiftung. An den ersten zwei Adventswochenenden stand bereits je ein Wunschbaum auf dem Christkindlmarkt und einer im Hofcafé des Brucker Fensters an der Hauptstraße.

570 Wünsche von Klienten der Caritas hingen daran – und alle wurden inzwischen von Bürgern abgenommen, um sie zu erfüllen. „Damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Silvia Dörr, Fachdienstleiterin des Brucker Fensters und Leben im Alltag. „Wir wussten nicht, wie der Wunschbaum in diesem Jahr läuft angesichts der aktuellen Situation.“ Doch die Menschen würden trotz Krise helfen wollen. „Auf dem Christkindlmarkt sagte ein Besucher: ’Jetzt ist erst recht die Zeit, um zusammenzuhalten’“, sagt Dörr.

Der Wunschbaum der Hans-Kiener-Stiftung am Viehmarktplatz wurde zwar abgebaut – doch er wird in der Geschäftsstelle an der Münchner Straße wieder aufgebaut und wie der zweite im Brucker Fenster neu mit Wünschen bestückt.

Diese stammen in der zweiten Aktions-Runde nicht von Klienten direkt, erklärt Ursula Diewald, Referentin des Fachdiensts Gemeindecaritas. Vielmehr seien es Dinge oder Angebote, die die verschiedenen Gruppen der Fachdienste benötigen, wie zum Beispiel Bastelsachen oder ein Gutschein für einen gemeinsamen Restaurantbesuch. Gleichzeitig können sich Wunscherfüller am Baum einen Überblick verschaffen, welche verschiedenen Programme und Angebote es bei der Caritas Fürstenfeldbruck gibt.

Neben dem Wunschbaum gibt es die jährliche Weihnachtsaktion für geflüchtete Kinder, die bis zum 21. Dezember läuft. Gegenstände für Alltag, Schule und Freizeit können unverpackt im Brucker Fenster abgegeben werden.

Die Suppenausgabe der Caritas findet immer freitags von 11.30 bis 12 Uhr an den Kirchen St. Magdalena und St. Bernhard statt – auch am Dreikönigstag. In der Unterkunft für Obdachlose in der Hasenheide gibt es an Heiligabend von 17 bis 19 Uhr eine Weihnachtsfeier mit Essen vor Ort und zum Mitnehmen. Auch die Fachdienste der Caritas feiern mit ihren Klienten Weihnachten, backen Plätzchen und basteln.

Nach dem Hackerangriff und dem Verlust einiger Daten kann sich die Hilfsorganisation nicht – wie üblich – bei ihren Kooperationspartnern und Unterstützern postalisch mit Weihnachtskarten bedanken. „Wir möchten trotzdem unseren Dank und unsere Glückwünsche für das kommende Jahr ausdrücken“, sagt Silvia Dörr. imu/lif

Spendenstellen

und weitere Informationen der Caritas Fürstenfeldbruck gibt es unter Telefon (0 81 41) 3 20 70 oder online auf www.caritas-nah-am-naechsten.de/caritas-zentrum-fuerstenfeldbruck.