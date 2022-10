Arbeiterwohlfahrt seit 75 Jahren aktiv

Von: Ingrid Zeilinger

Der Besuch auf dem Brucker Volksfest gehört fest zum Jahresprogramm der Arbeiterwohlfahrt. © mm

Die Bingo-Nachmittage sind legendär, die Ausflüge und Wanderungen genauso. Seit 75 Jahren kümmert sich der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt um seine Mitglieder. Doch der Verein bietet weit mehr als nur die Klubnachmittage: Die Menschen stehen im Mittelpunkt – damals wie heute.

Fürstenfeldbruck – Nach dem Zweiten Weltkrieg, als es den Menschen nicht gut ging, wurde der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) gegründet. Die Initiative kam aus dem Landesverband, der beim damaligen Bürgermeister Michael Neumeier auf offene Ohren stieß. Die erste Aufgabe: In der schweren Nachkriegszeit den Menschen zu helfen, berichtet Uli Schmetz, von 1986 bis 2020 AWO-Vorsitzender. In München gab es Unterstützung durch die Besatzungsmächte. „Die Mitglieder sind mit dem Motorradl hingefahren, haben Lebensmittel geholt und verteilt.“

Fast 1100 Mitglieder

Hilfe für die Mitmenschen gehört immer noch zu den Aufgaben der AWO: Fahrten zum Arzt, Krankenbesuche und mehr. Doch als der wirtschaftliche Wohlstand einsetzte, änderte sich das Tätigkeitsfeld. Bürgermeister Willy Buchauer war als AWO-Vorsitzender sehr aktiv. Die Ehrenamtlichen organisierten Treffen und Veranstaltungen. Vorträge und Ausflugsfahrten, sogar bis nach Italien. „In den Hochzeiten sind wir mit drei Bussen gefahren“, erinnert sich Schmetz. Heute sei man froh, wenn ein Bus so besetzt sei, dass sich die Fahrt finanziell rechne.

Knapp 1100 Mitglieder hatte die AWO zu ihren besten Zeiten. „Die AWO hat sich mit ihren Veranstaltungen und der Art, sich um die Mitglieder zu kümmern, offenbar beliebt gemacht“, sagt Schmetz. Er überlegte schon, wie er das 1100. Mitglied begrüßen würde. Doch dazu kam es nicht mehr. Durch mehr Freizeitangebote sank das Interesse bei neuen Mitgliedern – der alte Stamm blieb der AWO treu. Rund 330 aktive Mitglieder zählt der Ortsverband heute.

Und die genießen noch immer das vielseitige Programm: Bingonachmittage, Musikveranstaltungen, Oktober- und Muttertagsfest, Volksfestbesuch sowie Weihnachtsfeiern. Es gibt Vorträge, Sitztanz und einmal im Monat gehen die Wanderkröten mit bis zu 35 Teilnehmern auf Tour. Fünf Clubleiter kümmern sich um die Mitglieder, halten Kontakt, machen Geburtstags- und auch Krankenbesuche und sind Ansprechpartner.

Bürgersaal als Treff

Die Heimat der AWO ist der Bürgersaal des Josefstift. Als das Altenheim abgerissen und im Westen neu gebaut werden sollte, kämpften Buchauer und Schmetz für den Erhalt und die Erweiterung am alten Standort – mit 16:14 Stimmen im Stadtrat. „Es war die umstrittenste Entscheidung als AWO-Vorsitzender“, erinnert sich Schmetz. Willy Buchauer, der auch im Bezirksvorstand saß, arrangierte, dass der Ortsverband den neuen Bürgersaal als Treffpunkt nutzen durfte. Im Gegenzug beteiligte er sich an der Innenausstattung und der Küche. Ein Gewinn für beide Seiten: Heimbewohner kommen gerne zu Veranstaltungen. „Und es haben sich Kontakte zwischen Mitgliedern und Bewohnern gebildet“, erzählt Schmetz.

Nach der Corona-Pandemie hat die AWO ihr Programm wieder angeworfen, mit bewährten Angeboten und einem Ausflug nach Augsburg. Es weiter mit Leben zu füllen, ist Aufgabe von Philipp Heimerl, seit eineinhalb Jahren der neue Vorsitzende. Schmetz ist zuversichtlich, dass es ihm gelingt. „Neue Leute bringen oft neue Ideen ein.“ Denn er wünscht sich, dass die Mitgliederzahl wieder steigt. „Wir müssen als Arbeiterwohlfahrt sichtbarer werden“, sagt Heimerl. Daher wird eine Website eingerichtet. Auch die beliebten kleineren Ausflüge soll es wieder mehr geben. Und die Tradition, dass sich die Mitglieder in kleineren Gruppen wieder öfter treffen, etwa zum Kegeln, will Heimerl wieder beleben.

Eine große Aufgabe wird der Generationenwechsel im Team. Viele sind seit vielen Jahren dabei, neue Helfer sind immer willkommen in einem Verein, in dem der Großteil der Mitglieder im Alter 70 plus ist. Und dass sie neue anlocken. Menschen, denen Kontakte, gegenseitige Hilfe und Ansprache wichtig ist. Denn das macht die AWO aus, sagt Heimerl. „Sie ist mehr als ein Verein, sie ist eine zweite Familie.“

