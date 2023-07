Abschlussstreich an Mittelschule artet aus: Absolventenfeier abgesagt – „Situation emotional geladen“

Von: Lisa Fischer

Verwüstung im Klassenzimmer: So sah es nach dem eskalierten Streich in dem Raum aus, in dem eine Prüfung hätte stattfinden sollen. © SCHULE NORD

Bedrückte Stimmung an der Mittelschule Nord. Nachdem der Streich der Abschlussschüler eskaliert ist, sah sich die Schulleitung gezwungen, die Absolventenfeier abzusagen.

Fürstenfeldbruck – Unterlagen von Schülern und Lehrern wurden zerrissen. Das gab es noch nie, sagt die Rektorin.

Umgeworfene Tische und Stühle, zerrissene und zerknüllte Unterlagen und mehr: Nach dem Abschlussstreich an der Mittelschule Nord herrschte am nächsten Tag große Verwüstung. So sehr, dass die Schulleitung nach langen Gesprächen mit der Lehrerschaft entschied, die Abschlussfeier abzusagen. Schüler und Eltern sind enttäuscht, aber auch innerhalb der Schulfamilie drückt diese Entscheidung auf die Stimmung.

Als Lehrer und Schüler am Tag nach dem Streich in die Schule kamen, herrschte dort Chaos. Den Schlüssel hatten die Absolventen am Tag zuvor von Schulleiterin Bettina Jungtorius überreicht bekommen. „Das ist an unserer Schule so üblich. Der Streich ist zwischen mir und den Schülern abgesprochen“, sagt Jungtorius. Bislang habe das auch ohne Probleme funktioniert. Bis jetzt.

Abschlussstreich an Mittelschule in Fürstenfeldbruck artet aus: Unterlagen zerrissen

„Es wurden Unterlagen von Schülern zerrissen, die noch an der Schule bleiben“, berichtet die Rektorin. „Und von Lehrern.“ Die Papiere waren im ganzen Schulhaus verteilt. Besonders schlimm sei die Verwüstung in einem Klassenraum gewesen, den eine Lehramtsanwärterin für eine Probe am nächsten Tag vorbereitet hatte.

Dass Tische und Stühle als Barrikaden gestapelt oder auch Parkplätze und Aula verbaut werden wie in der Vergangenheit, sei alles noch im Rahmen eines Abschlussstreichs und in Ordnung, sagt die Rektorin. Und auch Blätter und Unterlagen seien bei vergangenen Streichen im Schulhaus herumgeflogen. „Die waren aber immer von den Abschlussschülern, die die Schule verlassen“, sagt Jungtorius.

„Ich unterstelle nichts Böses“, sagt die Schulleiterin. „Es ist so passiert, weil sich die braven Schüler, die den Streich beantragt hatten, gegen die paar anderen nicht durchsetzen konnten.“ Auch sei ein externer Schüler dabei gewesen, von dem der Rektorin bislang nur der Vorname bekannt ist. „Es eskaliert nur, wenn Fremde dabei sind.“

Streich an oberbayerischer Schule ausgeartet: Schüler entschuldigen sich

Sehr ergriffen war die Schulleiterin, als Tage nach dem Streich ein Großteil der neunten Klasse vor ihrem Zimmer stand, mit Pralinen und Rosen. „Sie haben sich entschuldigt, obwohl sie wussten, dass ich die Entscheidung wegen der Feier nicht rückgängig machen kann.“ Auch der Lehramtsanwärterin hätten einige Schüler geholfen, wieder Ordnung zu schaffen und soweit wie möglich die Unterlagen herzustellen.

Mit Blick auf die Absage, sagt die Schulleiterin: „Es war wirklich keine leichte Entscheidung. Es ging nur ganz oder gar nicht.“ Auch bei den Lehrern herrsche große Enttäuschung. Die Vorbereitungen für die Abschlussfeier liefen auf Hochtouren, Reden waren schon geschrieben, Filme schon gedreht und die Deko bestellt. Auch Tage nach dem Streich sprachen Lehrer und Schulleitung am Vormittag über den Streich und seine Folgen. „Die Situation ist emotional geladen“, sagt Jungtorius.

Die rund 60 Abschlussschüler aus einer neunten und zwei zehnten Klassen (Mittlere-Reife-Zug) bekommen ihre Zeugnisse nun am Freitag überreicht. „Wir werden eine Fotowand aufstellen, für das ein oder andere Erinnerungsfoto“, sagt Rektorin Bettina Jungtorius.

