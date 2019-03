Aschermittwoch gibt’s Fisch – oder nicht?

Wie der Krapfen zum Faschingsdienstag, so gehört der Fisch zum Aschermittwoch. Vielerorts werden am ersten Tag der Fastenzeit Lachs, Forelle oder Zander gegessen. Doch die Tradition mancherorts bröckelt ein wenig. Immer häufiger kommt auch mal Fleisch auf den Teller.

Fürstenfeldbruck – An Freitagen und Fastentagen wird auf Fleisch verzichtet. So sagt es die katholische Tradition. Besonders am Aschermittwoch wurde das Fischessen zelebriert. „Vor 20 Jahren, da hatten wir noch einen Zitherspieler im Haus“, erinnert sich Klosterstüberl-Wirt Martin Peter. Auf der Tageskarte standen nur Gerichte mit den Tieren aus dem Wasser. „Früher musste man ja.“

Doch die Zeiten haben sich geändert. Immer wieder fragten Gäste, ob es nicht auch etwas anderes gibt. Erst stand ein Fleisch-Gericht auf der Karte, dann kam ein zweites hinzu. Auch vegetarische Gerichte folgten – denn nicht jeder verträgt Fisch, sagt Martin Peter.

Ganz anders sieht es dagegen im Hotel zur Post aus. Hier bleibt der Aschermittwoch fleischlos. Das wissen die Gäste auch, sagt Chefkoch Florian Egli. „Mittags und Abends ist das Restaurant gut voll.“ Für diesen Fastentag macht er eine extra Fischkarte mit etwas besseren und komplizierteren Gerichten. Neun Hauptgänge bereitet er zu, von Karpfen über Saibling bis zur Bouillabaisse. Ein Trend ist aber auch im Hotel zur Post spürbar: Am Aschermittwoch gibt es ebenfalls vegetarische Gerichte.

Karpfen wieder in Mode

Im Restaurant Fürstenfelder am Klosterareal ebbt die Tradition des Fischessens am Aschermittwoch dagegen ab. „Die Faschingswoche ist bei uns eher ruhig“, sagt Chef Gerhard Kohlfürst. Natürlich gibt es auf der Speisekarte einige Fischgerichte. Etwa den Karpfen aus regionaler Zucht. „Der Karpfen war verpönt, doch jetzt kommt er wieder in Mode“, sagt Kohlfürst. Der Fisch wird im spanischen Holzkohlegrill zubereitet.

Doch warum verliert das Fischessen am Aschermittwoch immer mehr an Bedeutung? „Früher gab es eben nicht jeden Tag frischen Fisch, sondern nur vom Händler“, sagt Anette Schaireiter, Betriebsleiterin im Brauhaus Bruck.

Heutzutage können die Gäste Forelle und Co. essen, wann sie möchten. Und auch die Vielfalt hat zugenommen. „Früher gab es halt Backfisch mit Remoulade und Kartoffelsalat“, sagt Gerhard Kohlfürst. Aus Glaubensgründen würde auch immer weniger Menschen zum Fastenauftakt zum Fisch greifen. Was Schaireiter beobachtet: „Es kommen viele Gäste, weil es daheim Fisch gibt, und essen ihren Schweinsbraten.“

Den politischen Aschermittwochs-Veranstaltungen tut dies keinen Abbruch. Und auch in den Lokalen gehört der Fisch zum Fastenauftakt mit auf die Speisekarte. Sechs bis sieben Gerichte wird Martin Peter anbieten. Bis auf den Salzwasser-Fisch zum Panieren und Backen greift er auf regionale Süßwasser-Fische wie Flußbarsch, Seesaibling oder Zander zurück.

Wer heute noch zu Hause schnell einen Fisch kochen wolle, der holt sich beim Händler ein Stück Filet, rät Peter. Der Trend gehe dorthin, sagt Peter. Er bedauert das. „Ein ganzer Fisch hat schon was. Aber man muss ihn essen können.“

Zwei Rezepte zum Nachkochen

Forelle blau: Die frische Forelle kommt mit Wasser in einen Topf, erklärt Wirt Martin Peter vom Klosterstüberl. Dazu kommen Salz und ein Schuss Essig – je nach Geschmack. Ein bisschen muss in den Topf. „Denn durch den Essig wird die Forelle blau.“ Für den Geschmack gibt er ein Lorbeerblatt, Pfefferkörner, Wurzel- oder Suppengemüse und Zwiebel hinzu. Das Ganze wird einmal aufgekocht und zieht dann – wie die Weißwurst. Nach zehn bis 15 Minuten ist die Forelle fertig und kann mit zerlassener Butter und Salzkartoffeln serviert werden.

Kartoffel-Gemüsepfanne mit Zander: In einer Pfanne werden Kartoffelwürfel, Frühlingszwiebeln, Karotten, Kirschtomaten, Brokkoli oder anderes Frühlingsgemüse mit frischen Kräutern und Knoblauch gebraten, erklärt Betriebsleiterin Annette Schaireiter vom Brauhaus Bruck. Der Zander wird in Olivenöl nur auf der Haut gebraten. Danach reibt man etwas Biozitrone darüber und setzt den Fisch auf das Gemüse.