Asylbewerber demonstrieren vor Brucker Rathaus - Situation eskaliert völlig

150 Asylbewerber sind von der Unterkunft am Fliegerhorst ins Fürstenfeldbrucker Zentrum marschiert, um gegen die Bedingungen im Flüchtlingsheim zu protestieren. Die Situation eskalierte.

Fürstenfeldbruck - Großeinsatz der Polizei rund um das Fürstenfeldbrucker Rathaus: Rund 150 Asylbewerber sind von der Unterkunft am Fliegerhorst dorthin marschiert, weil sie mit den Bedingungen am Flüchtlingsheim unzufrieden sind. Laut Polizei sind einige extrem aggressiv. Es waren auch Beamte mit Motorrädern vor Ort.

Ein Polizist wurde bereits leicht verletzt. Augenzeugen berichten von Schlägereien.

Bereits in der Nacht kam es im Asylbewerberheim am Fliegerhorst zu tumultartigen Szenen. Die Ordnungskräfte konnten mit den Wortführern vereinbaren, dass die Unzufriedenen in einem Demonstraktionszug durch die Maisacher Straße zum Gerbelpark marschieren und dort Gelegenheit erhalten, mit der Presse zu sprechen. Doch dort eskalierte die Situation. Die Flüchtlingsgruppe hielt sich nicht an die Vereinbarungen. Es kam zu Geschrei und Gerangel. Die Asylbewerber verlangten nach TV-Teams. „Sie waren für unsere Anweisungen nicht mehr zugänglich. Die Polizei setzte auch Einsatzkräfte auf dem Motorrad ein. Bis 9 Uhr empfahl die Polizei Autofahrern die Brucker Innenstadt zu meiden, beziehungsweise Großräumig zu umfahren. Nach neuesten letzten Meldungen hat sich der Tumult aufgelöst. Die Asylbewerber ziehen zurück in die Unterkunft.

Wegen der Demonstration kam es auch zu Verkehrsbehinderungen.

