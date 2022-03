Asylhelfer fordern mehr Tempo im Umgang mit Ukraine-Flüchtlingen - Amt weist Vorwürfe zurück

Von: Thomas Steinhardt

Asylhelferkreise kritisieren, dass die Auszahlung von Geld und medizinische Hilfe für ukrainische Geflüchteten zu lange dauern würden. Das Landratsamt weist das entschieden zurück.

Fürstenfeldbruck - Zahlreiche Geflüchtete seien am Ende ihrer finanziellen Reserven, schreibt Kreisrat Hans Sautmann (Grüne) stellvertretend für mehrere Helferkreise. Auch viele Gastgeberfamilien bräuchten nun rasch finanzielle Entlastung.

Geld gebe es erst nach einem persönlichen Termin in der Ausländerbehörde, der mit einem Antrag auf einen Aufenthaltstitel vorbereitet werden müsse. Und eben diese Termine vergebe die Ausländerbehörde aufgrund der Vielzahl der Fälle nur äußerst schleppend, so Sautmann. Auch der Anspruch auf medizinische Behandlung beginne erst mit dem Erhalt des Aufenthaltstitels. Sautmann beklagt außerdem, dass das Gesetz keine rückwirkenden Leistungen kenne.

Einige Kommunen überbrückten die Situation mit kommunalen Mitteln oder aus Spenden. Die Asylhelfer fordern daher eine Beschleunigung und sie appellieren an die Kommunen, übergangsweise einzuspringen.

Das Landratsamt indes betont: Die Erst-Registrierung ist in der Ukraine-Krise als komplett neue Aufgabe dazu gekommen (vorher war das Sache der Regierung). Kollegen aus dem ganzen Haus würden zur Ausländerbehörde abgeordnet.

Ganz prinzipiell müsse man die Verfahren zum Aufenthaltstitel und zur Leistungsgewährung unterscheiden. Weil sich Flüchtlinge aus der Ukraine drei Monate visumfrei im Bundesgebiet aufhalten dürfen, handele es sich beim Aufenthaltstitel vereinfacht gesagt nicht um ein zeitkritisches Verfahren.

Das andere, zweite Verfahren sei die Leistungsgewährung. Eine solche ist nach einem entsprechenden formlosen Antrag möglich. Leistungen könnten gewährt werden, wenn ein Flüchtling im Ausländerzentralregister angelegt ist und das Landratsamt den Nachweis hat, dass ein Flüchtling wirklich im Landkreis eine Bleibe gefunden hat. Kurz: Ein Flüchtling muss ein Hilfegesuch einreichen – und genau ab diesem Zeitpunkt besteht die Leistungsberechtigung. Dann wird ein Termin vereinbart, was derzeit etwa eine Woche dauere.

Eine Sprecherin betont: Die Aussage, dass Leistungen erst bei Erhalt einer Bescheinigung möglich sind, sei falsch. Ebenfalls falsch sei die Aussage, dass Anspruch auf medizinische Behandlungen erst mit dem Aufenthaltstitel möglich sind. Bei der Ankunft der Flüchtlinge im Zentrum in Maisach etwa sei ein ukrainisch sprechender Arzt anwesend gewesen, der unbürokratische medizinische Soforthilfe geleistet habe. Die Flüchtlinge in den Unterkünften würden außerdem mit Catering versorgt. st

Kommentar

Der Schock war groß, als Putin die Ukraine überfiel. Die Hilfsbereitschaft ist in der Folge bis heute kaum zu toppen. Organisationen und Privatleute reißen sich alle Beine aus, um den Kriegs-Flüchtlingen zu helfen – materiell und mental. Doch nun kommt es, wie es kommen musste: Anstatt weiterhin zusammen anzupacken, geht die Kritisiererei los. Vor allem das Landratsamt, als für die Ankömmlinge im Landkreis zuständige Behörde, bekommt ihr Fett weg. Zu langsam, zu bürokratisch...



Es soll hier gar nicht bestritten werden, dass in den Amtsstuben sicherlich nicht immer alles perfekt klappt. Das ist bei der Mammutaufgabe mit den Ukraine-Flüchtlingen, die die Behörden, beziehungsweise deren Mitarbeiter bewältigen müssen, auch kaum möglich. Nicht zu vergessen, dass diese ihrerseits auf andere Stellen angewiesen sind und das Landratsamt ja auch noch eine Pandemie an der Backe hat, die einfach nicht enden will. (sk)