Debatte über die Atomkraft: Grüne entsetzt über Grüne

Von: Kathrin Böhmer, Eva Strauß, Ingrid Zeilinger

Demo gegen Atomkraft in den 1980 Jahren in Gröbenzell. Die grüne Basis im Landkreis sagt auch heute nein Danke! © mm

Wie hält man es mit der Atomkraft? Angesichts der Gaskrise scheinen Grüne Bundespolitiker bereit, ziemlich viele Schranken einzureißen, um zumindest einen verlängerten – so genannten Streckbetrieb – der Kernkraftwerke zuzulassen.

Fürstenfeldbruck – Die Partei-Basis geht diese Kehrtwende nicht mit.

Ingrid Jaschke, Olchings Dritte Bürgermeisterin und Kreisrätin sagt zum AKW-Kuschelkurs: „Ich bin ziemlich entsetzt, wie die Grünen damit umgehen.“ Für sie ist die Sache ein absolutes Tabu. Theoretisch könne sie sich der Idee des Streckbetriebs annähern. Nur das funktioniere wahrscheinlich nach dem Prinzip „Kleiner Finger, ganze Hand“. Jaschke befürchtet, dass dann die Atomkraftwerke wieder voll aufgedreht und stillgelegte Reaktoren reaktiviert würden. Deshalb lehne sie auch diese Idee ab. Die Grünen seien seit jeher Vorreiter in der Umweltpolitik. Da solle es auch jetzt keine Kompromisse geben.

Brucks Stadt- und Kreisrat Jan Halbauer zweifelt zudem am Sinn der Laufzeitverlängerung. „Wir haben eher ein Gas- als ein Stromproblem.“ Und hier seien schon unbequeme Entscheidungen getroffen worden, die nicht auf Parteilinie lägen – etwa Flüssiggasterminals und die Aktivierung der Kohlereserven. Halbauer will am Atomausstieg zum Jahresende festhalten. „Wir haben ohnehin mittel- und langfristig ein Problem mit der Lagerung.“ Stattdessen müsse man die erneuerbaren Energien massiv ausbauen und die Genehmigungszeiträume kürzen.

Die Endlager-Frage

Auch für Germerings Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher steht die ungelöste Endlager-Frage im Vordergrund. „Dass meine und die nächsten Generationen das ausbaden, ist unverantwortlich.“ Schuhmacher verweist zudem auf einen anderen Weg. „Wir sollten eher schauen, was sich einsparen lässt, als die Atomkraft wieder aufleben zu lassen.“

Heike Demant, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Maisacher Gemeinderat, ist ebenfalls gegen eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. „Wir sollten alles auf Erneuerbare Energien setzen.“ Diese müssten „entschlossenst“ vorangebracht werden. gar/imu/es

